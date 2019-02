Před 30 lety skončil „sovětský Vietnam“. Afghánistán je však dál hřbitovem impérií

Afghánistán má bouřlivé moderní dějiny. Již v 19. a na začátku 20. století se stalo tamní území kvůli své strategické poloze dějištěm takzvané Velké hry mezi Británií a Ruskem, jež vyústila v řadu válek. Britové se nakonec museli kvůli těžkým ztrátám stáhnout.

Fakta Takzvaná Velká hra mezi britským impériem a ruským impériem v Afghánistánu Takzvaná Velká hra mezi britským impériem a ruským impériem v Afghánistánu Britové se obávali především o Britskou Indii, „perlu v koruně“ jejich impéria. Ruský postup na jih, blížící se k Afghánistánu, byl Brity vnímán jako ruská snaha obsadit Afghánistán a připravit si tak předmostí pro vpád do Britské Indie. Jako prevenci britské impérium zahájilo v roce 1838 první anglo-afghánskou válku s cílem ustavit v Afghánistánu loutkový probritský režim a zemi ovládnout. Přes počáteční vítězství se nakonec museli Britové za citelných ztrát stáhnout. Následně britské impérium omezilo své afghánské ambice a začalo vnímat Afghánistán jako nárazníkový stát mezi ruským impériem a Britskou Indií. Rusové mezitím pokračovali v expanzi na jih a postupně dosáhli hranic Afghánistánu. V roce 1865 byl ruským impériem anektován Taškent, v roce 1868 Samarkand. Mírová smlouva z roku 1868 fakticky ukončila nezávislost Buchary. Rusy kontrolované území nyní dosahovalo k severnímu břehu Amudarji. K obnovení napětí došlo v souvislosti s vysláním ruské diplomatické mise do Afghánistánu v roce 1878. Britové žádali, aby Afghánistán přijal i britskou diplomatickou misi. Britská diplomatická mise však byla vykázána a Britové zahájili druhou anglo-afghánskou válku. Do Afghánistánu byl vyslán britský expediční sbor. V roce 1881 se Britové opět stáhli. Podařilo se jim v zemi nicméně ustavit nový režim, který souhlasil s tím, že britské impérium bude řídit afghánskou zahraniční politiku. Další vlna napětí proběhla v roce 1884, kdy ruské impérium obsadilo oázu Merv. Rusové si činili nárok na celé území, původně ovládané vládcem Mervu a bojovali o část tohoto území s Afghánci. Hrozilo vojenské střetnutí mezi britským impériem a ruským impériem. Britové se však nakonec rozhodli přijmout stávající stav a uznat ruské nároky. Společná anglo-ruská hraniční komise (bez účasti zástupců Afghánistánu) ustavila rusko-afghánskou hranici na Amudarji. Klasická fáze Velké hry skončila anglo-ruskou smlouvou z roku 1907. Ruské impérium souhlasilo s tím, že zahraniční politika Afghánistánu podléhá výlučné kontrole britského impéria, a tím, že veškeré politické vztahy ruského impéria s Afghánistánem budou probíhat přes britské impérium. Tento souhlas vyslovili Rusové s výhradou, že Britové zaručí existenci stávajícího režimu v Afghánistánu. Britské impérium se zavázalo udržovat stávající rusko-afghánské hranice a aktivně zamezit Afghánistánu v jejich narušování. Zdroj: Wikipedie

Cílem sovětského vpádu do Afghánistánu v prosinci 1979 bylo udržet v zemi spřátelený režim. Ten od komunistického převratu v roce 1978 ohrožoval jak boj frakcí uvnitř vládnoucí prosovětsky orientované Lidové demokratické strany Afghánistánu (LDSA), tak útoky odbojářských skupin muslimských mudžahedínů.

Jeden z posledních převratů vedl Háfizulláh Amín, který svrhl a nechal zavraždit sovětského spojence Núra Muhammada Tarakího. Tvrdému jádru afghánských komunistů a také sovětskému vedení v čele s Leonidem Brežněvem se nelíbily diktátorské praktiky Amína, a sovětské politbyro se proto rozhodlo pro vojenský zásah. Afghánistán měl potkat osud Československa Sovětské speciální jednotky po tvrdých bojích rychle dobyly v Kábulu prezidentský palác a zastřelily Amína. Na jeho místo byl dosazen dosavadní prokremelský afghánský velvyslanec v Československu Babrak Karmal, kterého nedávno předtím nechal Amín odsunout z vrcholných politických pozic.

„Vpád do Afghánistánu připravovali v SSSR stejní lidé jako vpád do Československa a i scénář byl podobný. Předpoklad byl, že po období protestů a potlačení odbojných skupin se všechno vrátí do podobného stavu, jak to bylo v Maďarsku a Československu, tedy že budou sovětská vojska kontrolovat situaci. Což se nestalo,“ uvedl v minulosti bývalý náčelník Generálního štábu české armády Jiří Šedivý.

Fakta Mudžáhid (mudžahedín) Mudžáhid (mudžahedín) Je muslim angažovaný a bojující v (ideologickém i fyzickém) boji – džihádu. Etymologicky jde o arabské slovo, které má stejný slovní kořen jako džihád, znamenající úsilí nebo boj, typicky (ne však nezbytně) vojenského nebo polovojenského charakteru a nábožensky motivovaný, přičemž motivem je úsilí o zamezení cizího vlivu vetřelce a zachování vlivu islámu a islámských hodnot. Z pohledu mudžahedínů se tedy jedná o ospravedlněné, často defenzivní úsilí. Slovo mudžáhid bylo v západním světě poprvé definováno v roce 1958 pro konkrétně pákistánské muslimy ve významu „ten, kdo bojuje ve svaté válce“, popřípadě „muslimský guerillový vzbouřenec,“ předtím označovalo muslimy, kteří bojovali v konfliktech, jež měla ustanovit šaría. Osmanský sultán Murad Khan II Khoja-Ghazi (vládl v letech 1421–1451) byl přezdíván „sultán mudžahedínů.“ Zdroj: Wikipedie

přehrát video Vyprávěj: Sovětský svaz začal stahovat svá vojska z Afghánistánu

Moskva původně počítala jen s několikatýdenní operací, ta však přerostla v devítiletou krvavou válku. V ní na jedné straně stály sovětské okupační jednotky a afghánská vládní vojska a na straně druhé mudžahedíni. Zatímco západní země nazvaly vstup invazí, Sověti a východní blok hovořili o omezeném kontingentu sovětských vojsk v Afghánistánu. „Když se vdávala sestra, zaútočily na nás sovětské vrtulníky. Sestra, otec a teta zemřeli, já přišel o oko. Na to se nedá zapomenout,“ popsal čtyřicet let staré zážitky svědek sovětské invaze Andul Bašír.

„Kdokoli se v Afghánistánu angažuje, činí tak obvykle ze zištných pohnutek. Ostatně i v souvislosti s nasazením českých vojáků se často mluví o tom, že v Afghánistánu bojují za naše zájmy. Zahraniční intervence zkrátka mají dvě strany mince, což i pro Afghánistán znamená pozitiva, ale i negativa. Ani sovětská okupace tak nebyla pro Afghánistán jen černou můrou, jak se dnes tato historie často líčí.“ Břetislav Tureček expert na Blízký východ z Metropolitní univerzity Praha

Mudžahedínům pomohly západní zbraně i peníze z opia Na Západě se zvedla proti sovětské invazi vlna protestů. Vpád ukončil dobu politického uvolňování v období studené války, zmrazena byla také dohoda o odzbrojení SALT II. Několik desítek zemí v čele s USA a většinou dalších západních mocností se na protest proti válce v Afghánistánu odmítlo účastnit olympijských her v Moskvě v roce 1980. Američtí konzervativci včetně někdejšího republikánského prezidenta Ronalda Reagana válku vnímali jako snahu Moskvy šířit svou verzi komunismu. Afgháncům se i díky podpoře zvenčí a hornatému terénu dařilo Sovětům úspěšně vzdorovat. „Washington, jehož hrdost utrpěla o čtyři roky dříve při pádu Saigonu, se rozhodl dát Moskvě ,vlastní Vietnam' podporou islámského odporu. V dalších deseti letech CIA poskytla partyzánům asi tři miliardy dolarů. Tyto finanční prostředky spolu s rostoucí úrodou opia deset let pomáhaly živit afghánský odpor,“ píše britský Guardian. V osmdesátých letech minulého století tajná válka CIA proti sovětské okupaci Afghánistánu pomohla přeměnit afghánsko-pákistánské pohraničí na základnu globálního obchodu s heroinem. Produkce opia vzrostla ze stovky tun ročně v 70. letech na dva tisíce tun k roku 1991. Mudžahedíni získávali peníze mimo jiné z daní, které vybírali od místních pěstitelů opia. Vozy s americkými zbraněmi často následně zamířily zpět do Pákistánu, ovšem naložené právě opiem, napsal list The New York Times. Dělo se tak prý „se souhlasem pákistánských nebo amerických zpravodajců, kteří podporovali odpor“.

Moskva se v té době nemohla spolehnout ani na afghánskou armádu. „Ta tehdy nebyla výrazně bojeschopná, situace byla tristní, docházelo dokonce i k povstání některých posádek proti komunistickému režimu. Navíc měli mudžahedíni silný vliv,“ upozornil Šedivý. Zvrat přišel po nástupu reformátora Michaila Gorbarčova do čela SSSR v roce 1985. Pozice Babraka Karmala se postupně stala neudržitelnou, a tak byl v roce 1986 nahrazen umírněnějším Muhammadem Nadžíbulláhem, který se snažil válku ukončit a zavedl politiku takzvaného národního usmíření. Sovětská vojska se omezila prakticky na hájení správních a posádkových center, a na zbytku území se tak mohli povstalci volně pohybovat. Vojska byla vyčerpaná a v SSSR klesala podpora jejich účasti v bojích. V roce 1987 Gorbačov rozhodl o stažení vojáků, tento záměr následně potvrdila i ženevská jednání se Spojenými státy, Pákistánem a Afghánistánem v dubnu 1988. Sjezd lidových zástupců, před zánikem SSSR nejvyšší zastupitelský orgán země, označil v prosinci 1989 invazi do Afghánistánu za morálně a politicky chybnou.