Rusko má v Libyi zvláštní síly i moderní rakety. Putin vytváří „novou Sýrii“, varují tajné služby

Rusko má v Libyi už dvě tajné základny a do země poslalo desítky členů vojenských jednotek Specnaz. Tvrdí to britský bulvární list The Sun. Zvláštní síly armádní rozvědky GRU prý pomáhají vycvičit jednotky generála Haftara, Moskva to ale popírá. Podle deníku přitom Rusko dodává do Libye moderní rakety. Britské tajné služby varují, že šéf Kremlu chce z válkou rozvrácené země vytvořit svou „novou Sýrii“.