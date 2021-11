Únos, nátlak a kapitulace. Během čtyř dní Kreml donutil československé politiky schválit invazi

Sověti však nezískali podporu prezidenta Ludvíka Svobody a nepodařilo se jim ani ustavit prosovětskou „dělnicko-rolnickou“ vládu, která by invazi legitimizovala. Souhlasili proto s tím, že prezident přijede do Moskvy výměnou za návrat unesených politiků.

„Máš podivný styl práce. Neumíš si najít hlavní článek, vzrostla u tebe namyšlenost a ta ti nepomáhá v práci,“ pronesl sovětský vůdce Leonid Brežněv směrem k Alexandru Dubčekovi. „Mluvili jsme s vámi nejednou – říkali jsme vám: Vezměte do rukou propagandu, vždyť soustavně uráží náš národ. Pozvali jsme vás do Moskvy, mluvili jsme s vámi i zde, ale vašemu výkladu chyběla logika,“ pokračoval Brežněv.

„Je třeba, abyste i vy viděli reálně situaci v naší zemi a ve straně. Velmi zhoubně to působí na život národů. Byl to silný úder jak na myšlení, tak i na city našeho lidu. Říkáme otevřeně, že považujeme váš krok za vážnou chybu, která přinese velikou škodu naší straně i mezinárodnímu komunistickému hnutí.“

Potvrdit okupaci odmítl jen Kriegel

Za Československo podepsalo moskevský protokol devatenáct vrcholných politiků KSČ. Svůj podpis odmítl připojit jen František Kriegel, předseda Národní fronty. Sověti to nesli nelibě, na dokumentu chtěli podpisy všech členů delegace. Kriegel ale jejich nátlaku neustoupil a nepřesvědčili ho ani jeho krajani.

„Co se mnou mohou udělat? Pošlou mě na Sibiř nebo mě dají zastřelit. S tím já počítám a kvůli tomu to nepodepíšu,“ řekl. Brežněv skutečně oznámil, že si Kriegela v Moskvě ponechají, protože se obával, že by se z něj po návratu do Československa stal hrdina. Prezident Svoboda to ale odmítl a Kriegel se s ostatními politiky vrátil do vlasti. Přestože měl být Kriegelův čin veřejnosti utajen, nepodařilo se to.