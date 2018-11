Afghánský prezident má velké ambice. Hodlá ukončit válku a začlenit Taliban do společnosti

Afghánský prezident bude usilovat o uzavření mírové dohody, která by v zemi ukončila občanskou válku. Ašraf Ghaní to oznámil na konferenci OSN v Ženevě. Za tímto účelem chce vytvořit dvanáctičlenný vyjednávací tým. Dohoda by podle Ghaního vedla k začlenění islamistického hnutí Taliban do demokratické společnosti respektující práva žen. Radikálové ale prezidentovu snahu odmítli, jednat chtějí pouze se Spojenými státy.