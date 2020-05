Letecký most s ochrannými pomůckami z Číny končí. Objevuje se i kritika dodaného zboží

Podle Kramáře přistálo letadlo z Číny na ruzyňském letišti krátce po sedmé hodině ráno. „Dnes nemáme 23 nákladních aut, ale vystačíme si s osmi, jelikož se nejedná o nákladní letadlo,“ avizovali hasiči na Twitteru. Ministerstvo nakupuje v Asii zdravotnický materiál centrálně mimo jiné pro záchrannou službu, některé nemocnice či domovy seniorů. Podle statistik distribuovalo vnitro k 30. dubnu skoro devět milionů respirátorů, přes 39 milionů rukavic či dva miliony návleků. Zdaleka nejvýraznější položkou jsou ale ochranné roušky, kterých vnitro s pomocí hasičů rozvezlo 62,8 milionu kusů. Největším odběratelem ochranných pomůcek byly kraje. Objevuje se i kritika kvality dodaného zboží. Server Seznam Zprávy například s odvoláním na výsledky testů Ústavu chemických procesů Akademie věd napsal, že respirátory dovezené z Číny netěsní a je třeba je k obličeji přilepit. Vykládku a distribuci zhruba 13 tisíc metrů krychlových dovezených zdravotnických pomůcek měli na starosti hasiči spolu s policisty. Zboží překládali z letadel na nákladní auta, která ho vozila do policejného skladu v Opočínku na Pardubicku. Odtud zdravotnický materiál putoval konečným příjemcům. Hasiči při tom podle Kramáře najezdili po Česku kolem 400 tisíc kilometrů.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po středečním jednání Ústředního krizového štábu řekl, že po skončení nouzového stavu by měla být klíčovým orgánem zodpovídajícím za nákupy, skladování a distribuci zdravotnického materiálu Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Vnitro podle Hamáčka vypíše už podle zákona o veřejných zakázkách tendr na rámcovou smlouvu na dodávku ochranných pomůcek po skončení nouzového stavu pro své složky, tedy například policii, hasiče nebo zdravotnická zařízení ministerstva vnitra. Sobotní nárůst případů byl nejnižší za osm týdnů V Česku přibylo v sobotu 18 prokázaných případů nemoci COVID-19. To je nejnižší denní přírůstek od 9. března. Sobotní bilanci ale pravděpodobně ovlivnil nižší počet provedených testů. Jejich počet zveřejní ministerstvo zdravotnictví v neděli. Od začátku epidemie byl nový koronavirus v Česku prokázán u 7755 lidí. Vyplývá to ze statistik na webu ministerstva zdravotnictví. Z nemoci COVID-19 se v Česku dosud vyléčilo 3461 lidí. Naopak 245 pacientů s prokázaným koronavirem zemřelo. Po odečtení uzdravených a zemřelých od celkového počtu nakažených je v Česku aktuálně 4049 nemocných. Nejvíce nakažených evidují hygienici v Praze, a to 1740. To je téměř 128 případů na každých 100 tisíc lidí. Na druhém místě je při zohlednění počtu obyvatel Karlovarský kraj se 126 lidmi s nemocí COVID-19 na 100 tisíc obyvatel. Hlavní město má také nejvíce zemřelých s novým koronavirem, a to 84. Z celkového počtu 245 úmrtí připadá více než jedna třetina na seniory ve věku od 75 do 84 let. Další přibližně jedna třetina zemřelých spadá do věkové kategorie nad 85 let. Nejvíc lidí s koronavirem zemřelo v tomto týdnu podle statistik ministerstva ve čtvrtek, a to sedm. Nejméně v pondělí a v sobotu, kdy zemřel shodně jeden pacient.

Petříček: Hranice s okolními státy by se měly otevřít od července Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v sobotu uvedl, že by si od července dokázal představit otevření hranic do čtyř sousedních zemí – Rakouska, Německa, Polska a Slovenska. Zároveň doufá v cestování do států, které se s koronavirovou situací popasovaly minimálně stejně dobře jako Česko. Mezi takové země řadí Maďarsko, Bulharsko a pobaltské státy. Pokud se situace bude z epidemiologického hlediska vyvíjet dobře, mohla by v srpnu následovat druhá vlna uvolnění. Ta by se mohla týkat zemí jako Chorvatsko, Řecko nebo Slovinsko, napsal Petříček v blogu pro Aktuálně.cz. Dále by ministerstvo zahraničí chtělo uvolnit restrikce pro cestování do Kanady, Austrálie a Japonska. Naopak na plánování cest do Itálie, Španělska, Francie nebo USA je podle Petříčka ještě brzy.

Vláda chce za podnikatele zaplatit třetinu nájemného Stát se chystá podnikatelům, kteří jsou v nájmu a museli kvůli dopadům šíření koronaviru zavřít, uhradit minimálně třetinu nájemného za dobu od 12. března do konce června. Třetinu nájemného by měl uhradit pronajímatel, třetinu nájemník a třetinu stát, řekl v sobotu serveru iDNES.cz premiér Andrej Babiš (ANO). Dosáhnout na podporu by podle plánu měla nejen obchodní centra, ale i hospody, malé obchody nebo například kadeřnictví. O úhradu části nákladů postižených podnikatelů usilovala již dříve opozice. „Logika by měla být taková, že stát přispěje na nájemné, když se dohodne nájemce s pronajímatelem na slevě nájemného. Odstavili jsme část podnikatelů od provozu, měli tím pádem zavřeno, na ty by se to vztahovalo,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).