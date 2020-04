Vláda ignoruje nabídky pomoci českých firem a s okázalými díky nakupuje v Číně

Třeba na univerzitě v Liberci mají technologii, která značně snižuje přenos koronaviru. Sami si našli firmu, která by díky tomu mohla vyrábět filtry do roušek. Kvůli chybějícímu razítku úřadů ale nemůže začít.

„Podle mého názoru je velmi důležité se ptát na to, co je další součástí této obchodní transakce. I samotní čínští představitelé prohlašují, že stávající krize je pro ně šancí, jak využít mezinárodní vztahy ve svůj prospěch,“ varuje Klimeš.

Firem, které začaly vyvíjet potřebné vybavení a nabízejí ho státu, už jsou dnes stovky. „Spousta lidí nakupuje věci, dává peníze do logistiky. Nic nechtějí a dělají to a platí všechny náklady sami. Dokonce i spousta výrobců. Třeba Kanada to má tak, že vyčlenila na začátku 65 milionů dolarů na nákup materiálu a na prototypování, ale my takový fond nemáme,“ vysvětluje Pavel Doležal z iniciativy Covid19.cz.

Své výrobky už od poloviny ledna nabízela státu i firma specializující se na termokamery, které vyváží do celého světa a získala řadu ocenění. Na její nabídku vláda vůbec nereagovala. Na konci března pak objednala pět stovek termokamer ze zahraničí. Teprve když se v tu chvíli firma nad postupem státu podivila na sociálních sítích, ozval se jí premiér.

„Byli osloveni panem premiérem, aby dali svoji nabídku, a všechny ty nabídky budou zvažovány,“ upozornil tehdy náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Vláda vůbec nereagovala ani na nabídku firmy, která chtěla státu zdarma darovat tisíce nejkvalitnějších respirátorů FFP3. „Rozhodli jsme se, že jim darujeme dva tisíce kusů. Napsali jsme jim e-mail, kontaktovali jsme je. Psali jsme tam bezplatně. Nikdo se do dneška neozval. Poslali jsme to už 13. března. Nikdo na to nereagoval. Prostě bez zájmu ze strany státu. My jsme se potom rozhodli, že když to nešlo, tak jsme dali něco na záchranku, něco nemocnicím, něco doktorům, obvoďákům,“ popisuje svou zkušenost ředitel firmy Fire Centre prodávající ochranné pomůcky Ondřej Letovanec.

Zájem

Na jiné firmy se ale usmálo štěstí. Do dopravy ochranných pomůcek z Číny se mohla z českých dopravců zapojit třeba firma EGT Express moravského sponzora a člena hnutí ANO Jaroslava Spáčila. Organizuje lety z Číny do Ostravy. „Veškerá realizace v Číně probíhá skrze našeho dlouhodobého partnera. Využíváme ke konsolidaci sklady ve městech Urumči a Šanghaj,“ popisuje Spáčil.

Média upozornila také na to, že licenci na výrobu dezinfekce obdržely hned čtyři firmy z koncernu Agrofert patřícího do svěřenských fondů Andreje Babiše. Jejich dezinfekci už obdržely některé obce.

Stát v minulých dnech slíbil, že se konečně začne zajímat i o nabídky firem, které chtějí s bojem proti koronaviru pomáhat. A zatímco dosud dobrovolné nabídky přehlížel, teď zvažuje, že firmám spolupráci se státem rovnou přikáže. „Ústřední krizový štáb navrhne vládě, aby podle krizového zákona nařídila některým firmám přednostní dodávky pro stát,“ sdělil Hamáček.

Na tom, že zásobování ochrannými pomůckami bude i nadále záležet hlavně na nákupech z Číny, ale zatím nehodlá vláda nic měnit. Takzvaný letecký most má domluvený na šest týdnů, tedy prozatím do konce dubna.