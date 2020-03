Česko čeká na milion respirátorů. V posledních dnech přibyly stovky nakažených

Předseda ústředního krizového štábu Roman Prymula řekl ve čtvrtek České televizi, že nepochybuje o tom, že počet nakažených ještě výrazně vzroste. Bez zavedení dalších opatření by podle něj mohl být konečný počet nemocných až 15 tisíc. „Jsme nachystáni kapacitou systému na 800 pacientů v kritické péči, to znamená ventilovaní a pacienti na kyslíku. Tato kapacita se dá zvýšit rezervně na 1500,“ dodal.

Do Česka míří milion respirátorů a miliony roušek

V pátek by mělo v Praze přistát letadlo s dalšími ochrannými pomůckami – 1,1 milionu respirátorů. „Ještě dnes bychom to chtěli rozdistribuovat do stanovených míst – aby první várka byla dovezena do jednotlivých krajů,“ podotkl zástupce velitele záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR David Kareš.

Po respirátorech bude následovat v sobotu sedm milionů roušek, v neděli potom na pardubickém letišti očekávají jeden z největších transportních letounů vůbec – Ruslan s více než sto tunami materiálu.