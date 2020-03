Světová zdravotnická organizace odrazuje od použití ibuprofenu při nemoci COVID-19

V úterý doporučila Světová zdravotnická organizace (WHO), aby lidé s příznaky nemoci COVID-19 zatím neužívali lék ibuprofen. Již dříve před tímto přípravkem v souvislosti s koronavirem varoval francouzský ministr zdravotnictví Olivier Veran na sociální síti Twitter. Podle agentury AFP francouzské úřady uvádějí, že protizánětlivé léky mohou dopad viru zhoršovat.

Francouzské experty vedla k tomuto varování studie v odborném žurnálu The Lancet – jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů věnovaných medicíně.

Agentura AFP proto oslovila mluvčího WHO Christiana Lindmeiera. Podle něj zdravotní odborníci WHO tento problém intenzivně studují. „Mezitím doporučujeme pro vlastní léčbu používat raději paracetamol, a ne ibuprofen. Je to důležité,“ uvedl expert WHO. Dodal, že pokud byl ibuprofen předepsán lékaři, je to v pořádku, doktoři vědí, co dělají, a o těchto komplikacích by měli vědět.