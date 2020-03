OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak se chovat v karanténě? A kdy se mám jít testovat?

Za jakých okolností se mám jít testovat?

Testovat se na nákazu koronavirem se doporučuje v případě, že pacient má příznaky onemocnění a byl v kontaktu s někým infikovaným. Ne každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí infekcí COVID-19.

„Každý případ infekce koronavirem musí být charakteristický epidemiologickými kritérii: jedinec byl v kontaktu s někým, kdo je infikován, a také klinickými kritérii,“ uvádí ministerstvo zdravotnictví.

Příznaky onemocnění jsou podobné chřipce: „Jedná se o zvýšenou teplotu, dušnost, kašel, bolesti svalů či únavu. Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání.“

Testování může doporučit lékař nebo hygienická stanice. V takovém případě je test hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Pokud test nikdo nenařídil, mohou se lidé obrátit na jakoukoliv z laboratoří, které uvádí na svém webu ministerstvo zdravotnictví. Test je zpoplatněn podle ceníku laboratoře.

Žádat o test, aniž by pacient trpěl příznaky, ale lékaři nedoporučují. „Pokud jsou lidé nakažení a v inkubační době, vyjde nám jejich test takzvaně falešně negativně. Onemocnění se bez příznaků nezjistí. Chci vyzvat, aby chodili lidé s příznaky,“ vyzval ředitel Nemocnice Na Bulovce Jan Kvaček.

Jsem doma v karanténě a mám pocit, že se mi zhoršuje zdravotní stav. Co mám dělat?

Komu se doma v karanténě zhoršil zdravotní stav – objeví se u něj horečka, kašel, dušnost – a potřebuje akutně lékařské ošetření, měl by zavolat na linku 155 či 112 a upozornit na to, že se nachází v karanténě, byl testován na nákazu koronavirem nebo pečuje o někoho, kdo testován byl.

Pokud nejde o nouzovou situaci, doporučuje ministerstvo zdravotnictví zavolat vlastnímu praktickému lékaři nebo do místní nemocnice. „Všechny návštěvy by měly být předem projednány telefonicky, aby se minimalizoval ve zdravotnických zařízeních kontakt s ostatními lidmi,“ zdůrazňuje ministerstvo zdravotnictví.

K dispozici jsou také nonstop linky Státního zdravotního ústavu 724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 725 191 370. Infolinky mají i jednotlivé krajské hygienické stanice.

Kam se můžu jít testovat?

Seznam laboratoří, které testují na nový koronavirus, uvádí web ministerstva zdravotnictví.

Jmenovitě jde o (k sobotě 14. března):

Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocnice České Budějovice, Fakultní nemocnice v Motole, Nemocnice Na Bulovce, Laboratoře Agel a. s. Ostrava, Fakultní nemocnice Brno, Laboratoř Diagnostika Ústí n. L., Fakultní nemocnice Plzeň, Krajská nemocnice Liberec, SPADIA LAB, a. s., Fakultní nemocnice Olomouc, VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r. o., Oblastní nemocnice Trutnov a. s., IFCOR klinické laboratoře Blansko, AESKULAB Ostrava, Lab In – Institut laboratorní medicíny KV.

Některé nemocnice mají takzvaná odběrová místa, tedy speciální stany. Jde například o Nemocnice Na Bulovce nebo Thomayerovu nemocnici a další.

Jsem doma v karanténě. Můžu jít na nákup? Kdo mi dodá nákup? Smím mu otevřít?

Hygienici i ministerstvo zdravotnictví doporučují, aby lidé, kteří jsou v karanténě, nevycházeli z domova.

Nákupy a donášku léků mají lidé ideálně vyřešit donáškovou službou či pomocí blízkých. A to po upozornění, že je příjemce v karanténě. Při předávce má být kontakt omezen na minimum po nezbytně nutnou dobu.

Pokud nic z toho není možné, připouští hygienici, že člověk může z karantény vyjít ven. „Apelujeme na to, abyste byli maximálně zodpovědní vůči svému okolí, tedy při vycházce používali roušku, před odchodem z domu a při příchodu domů si pečlivě umyli ruce, a hlavně se nezdržovali v prostorech s větší koncentrací lidí déle než po dobu nezbytně nutnou,“ uvádí ministerstvo zdravotnictví.

Můžu jít vyvenčit psa?

Jen pokud je to nutné.

Ministerstvo a hygienici doporučují přenechat venčení psa někomu jinému, pokud je to možné. Doporučuje se také vyhnout se kontaktu s mazlíčkem. „Pokud je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po kontaktu s nimi,“ dodává ministerstvo.

Jestliže nikdo majitele psa nemůže zastoupit, může majitel z karantény vyjít po nezbytně dlouhou dobu.

Potřebuju vyjít ven, i když jsem v karanténě. Jak na to?

Pokud je to skutečně nutné, může člověk vyjít ven, i když má nařízenou karanténu. Nesmí ale mít příznaky onemocnění.

Hygienici doporučují chránit okolí: od praktického lékaře si zajistit respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2, případně 2 chirurgické roušky, v krajním případě lze použít šátek, šálu a podobně, kterou si člověk zakryjete ústa a nos. Roušku či jinou bariéru je potřeba nosit i při oznámené návštěvě lékaře.

Ministerstvo zdravotnictví dále doporučuje vyhnout se výtahům. Nabádá, aby lidé z karantény vycházeli v době, kdy je venku co nejméně lidí, tedy brzy ráno nebo v noci. Apeluje, aby si lidé drželi od ostatních odstup minimálně jeden metr.

A především by měli lidé dodržovat hygienu: důsledně si mýt ruce, nesahat si na nos a ústa.

Jsem v karanténě. Co můj partner/ka?

Doporučená je v případě karantény důsledná izolace od ostatních lidí, včetně rodiny. „Nejlépe využít jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou,“ doporučuje ministerstvo zdravotnictví a připomíná důsledné zavírání dveří v domácnosti.

Pokud to není možné, lůžka by měla být umístěna nejméně jeden metr od sebe a pokoj by měl být dostatečně odvětráván. Vycházet do dalších společných prostor doporučuje ministerstvo ideálně v roušce a jen v nezbytných případech.

Po použití společných toalet je nutné je řádně dezinfikovat. To by měla udělat osoba v izolaci, která má dbát i na to, aby společná zařízení používala jako poslední v domácnosti. „Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou,“ píše ministerstvo zdravotnictví.

Také je potřeba mýt nádobí horkou vodou s čisticím prostředkem a na usušení použít vlastní útěrku.

„Pokud si myslíte, že je nezbytně nutné, aby vás někdo navštívil, proberte to nejdříve s vaším lékařem. Pokud musíte mluvit s někým, kdo není členem vaší domácnosti, udělejte to telefonicky,“ dodává ministerstvo zdravotnictví.

Jak nakládat s oblečením a ložním prádlem, když jsem v karanténě?

Textilie a náčiní, kterého se v domácnosti dotýká osoba v izolaci, by se už neměli dotýkat další lidé. Ať už jde o ručníky, nebo skleničky. „Po použití těchto předmětů je důkladně omyjte mýdlem a vodou; k mytí nádobí a příborů lze použít myčku nádobí,“ radí ministerstvo zdravotnictví.

Prádlo a ručníky doporučuje web ministerstva uložit do plastového pytle a počkat na negativní výsledky testů na nákazu koronavirem. „Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, ještě než budou k dispozici výsledky vyšetření, vyperte ho pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu,“ píše ministerstvo.

Při manipulaci se znečištěnými materiály mají lidé používat jednorázové rukavice a plastovou zástěru. Následně mají očistit všechny povrchy v okolí pračky a řádně si umýt ruce mýdlem. Není doporučeno nést věci do veřejné prádelny.

Hygienici rovněž doporučují v domácnosti dezinfikovat často povrchy, jako jsou jsou noční stolky, postelové rámy a další ložnicový nábytek.

Jaká další opatření mám v karanténě dodržovat?

Osoba v izolaci je povinna dodržovat pravidla osobní hygieny: důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s minimálně 70procentním podílem alkoholu. „Hygienu rukou provádějte často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety,“ nabádá ministerstvo zdravotnictví.

„Je nutné být doma, v klidu. Zůstat v domácím prostředí, nevycházet a dodržovat režim, který je dán hygieniky. Je třeba se primárně zdržet úzkého kontaktu s dalšími lidmi,“ dodává.

Při kašlání a kýchání se doporučuje zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem, nikoliv rukou, kterou se kapénky snadno přenáší dál. Kapesník je nutné ihned vyhodit.

Doporučuje se také nakládat bezpečně s odpadky: pytel je dobré svázat, nenechávat volně.

