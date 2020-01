Jak moc je nový koronavirus z Číny smrtící a existuje riziko pro Česko? Nabízíme základní otázky a odpovědi

Co je to koronavirus?

Jde o skupinu virů, které se objevují u mnoha druhů zvířat, časté jsou například u velbloudů a netopýrů. Výjimečně se mohou změnit a zmutovat a poté jsou schopné přenášet se i na člověka a mezi lidmi. Koronavirů existuje velké množství, v poslední době se objevily epidemie virů SARS a MERS, které do této skupiny patří.

Způsobují u zvířat i lidí různě závažná onemocnění – u člověka se objevovaly nejprve jen formy způsobující běžná nachlazení, ale jak MERS, tak i SARS jsou smrtící. Na člověka se přenáší celkem sedm druhů koronavirů.

Kdy se nová podoba viru poprvé objevila a kde?

Nový typ koronaviru označovaný jako „nový koronavirus“ neboli nCov, případně také jako wuchanský koronavirus, se objevil poprvé v polovině prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan.

Vědci už dokázali v polovině ledna popsat genetickou strukturu a sekvenovat jeho DNA. Čína tyto údaje uvolnila veřejnosti, takže na výzkumu viru nyní pracuje celá řada odborných pracovišť po celém světě.

Tento virus se na člověka přenesl poprvé ze zvířat, podobně jako jiné koronaviry. Za epidemii SARS mohl přenos ze šelmy cibetky, za epidemii MERS zase přenos z velbloudů. Většina prvních případů u nového koronaviru je spojená s velkým trhem ve Wu-chanu, kde se prodávají živá i mrtvá zvířata a mořské plody.

Jak se přenáší?

Zatím je nejčastější přenos ze zvířete na člověka, ale postupně přibývá případů, kdy lékaři informují také o přenosu mezi lidmi. Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí zatím není jasné, jak snadno se virus mezi lidmi přenáší.

Zdravotníci také zatím nepopsali mechanismus přenosu. SARS i MERS, které jsou novému wuchanskému viru podobné, se přenášejí hlavně kapénkovou infekcí do nosu a plic – nejde o rozptýlení viru přímo vzduchem, podstatné je, aby byly přítomné kapičky. Obecně se mechanismus přenosu z člověka na člověka podobá šíření chřipky.

Jak lze riziko nákazy snížit?

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje, aby lidé dodržovali standardní pravidla, jimiž se snižuje pravděpodobnost přenosu infekčních chorob. V Číně to znamená vyhnout se špatně tepelně upravenému masu pocházejícímu zejména z tržišť. Obecně je třeba zachovávat základní hygienu, jako je mytí rukou. Lidé by měli také omezit kontakty s osobami, které projevují symptomy nemoci, jimiž je nejčastěji kýchání a kašlání.

Americké úřady vydaly varování, že lidé, kteří cestují do USA z Wu-chanu, mohou být podrobené měření teploty, a pokud budou mít nějaké symptomy nemoci, pak dojde i na další testy. Federální Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučuje cestovatelům do Wu-chanu:

Vyhněte se kontaktu s nemocnými osobami

Vyhněte se zvířatům (mrtvým i živým), trhům se zvířecími produkty i těmto produktům

Necestujte nemocní

Omezte kontakty s ostatními lidmi

Zakrývejte si při kašlání a kýchání ústa rukávem nebo kapesníkem, nikoliv rukou

Umývejte si ruce mýdlem a vodou nejméně 20 sekund. Pokud není k dispozici mýdlo, využijte čistící prostředky na bázi alkoholu.

Jak reagují na hrozbu české úřady?

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje vzhledem k případům nákazy koronavirem dbát zvýšené opatrnosti při návštěvě čínského Wu-chanu, nezdržovat se zbytečně v místech s velkou koncentrací osob a používat preventivně ústní roušky. „Před případnou cestou do Wu-chanu doporučujeme sledovat aktuální informace o stavu dalšího možného šíření nákazy,“ zní oficiální rada.

Jsou některé skupiny lidí nákazou více ohroženy?

Čínské úřady ani lékaři, kteří virus studovali, zatím žádné takové skupiny neidentifikovali. Ale obecně platí, že zranitelnější bývají osoby se zhoršenou imunitou nebo oslabené jinými nemocemi.

Jaké jsou příznaky onemocnění a kdy se projeví?

Mezi typické příznaky infekce patří dýchací potíže, horečka a kašel. Vědci zatím neupřesnili, jak rychle po nakažení se tyto symptomy projevují – zjistí to až po podrobnější analýze nemoci.

Je možná léčba nebo preventivní očkování?

Ani očkování ani léčba přímo proti tomuto viru neexistuje. Protože jde o virové onemocnění, antibiotika proti němu neúčinkují. Světová zdravotnická organizace ale uklidňuje, že se dá léčit množství symptomů této nemoci. Léčba je vždy individuální a vychází z konkrétních pacientových potřeb – podle WHO je pomoc vysoce účinná.

Jak moc je virus smrtící?

Experti se domnívají, že nový virus není tak smrtící jako SARS (z anglického Severe Acute Respiratory Syndrome, česky těžký akutní respirační syndrom), který v letech 2002–2003 postihl jižní Čínu a vyžádal si v několika zemích a oblastech přes 700 obětí. Zároveň ale upozorňují, že se o původu wuchanského viru ví doposud jen velmi málo.

Podle Mika Osterholma, ředitele Centra pro výzkum infekčních onemocnění, nemá tento virus zřejmě potenciál způsobit pandemii. „Jediný původce, o kterém dnes víme a ten potenciál má, je chřipka,“ uvedl pro web Wired. Podle něj může wuchanský virus způsobit maximálně více geograficky lokalizovaných epidemií.

Smrtelnost nového viru ale není známá. Čínské úřady mají zatím v evidenci 988 osob, které byly v kontaktu s nakaženými pacienty – 739 z nich bylo propuštěno a 249 se stále monitoruje. Situace se ale neustále mění.

Podle deníku Guardian byla většina pacientů, která nemoci podlehla, již předtím ve velmi špatném zdravotním stavu.

Kolik lidí se dosud nakazilo?

Informace o množství nakažených osob se neustále mění, ke středečnímu poledni bylo oficiálně potvrzených 473 případů, přičemž celkem zemřelo 17 osob (informace platná ke středečnímu odpoledni). Počet případů ale rychle stoupá, ještě během úterka se počet případů odhadoval na zhruba tři sta.

Vědci na základě propočtů pravděpodobnosti odhadují, že skutečný počet nemocných je nyní už více než sedmnáct set, ale čínské úřady zatím nemají důkazy.

Ve kterých zemích byl virus zaznamenán?

Kromě Číny byl nový typ koronaviru, který způsobuje plicní onemocnění, zjištěn v ojedinělých případech také ve Spojených státech, v Thajsku, Jižní Koreji, Japonsku a na Tchaj-wanu, a to u osob, které přicestovaly z Číny.

První případy infekce novým typem koronaviru zaznamenaly ve středu také Hongkong a Macao, které jsou zvláštními správními oblastmi Číny. Agentura DPA s odkazem na čínskou státní televizi uvedla, že plicní onemocnění způsobené virem se v Číně zatím rozšířilo do 14 provincií.

Může se virus dostat do Evropy nebo Česka?

Není možné vyloučit, že by se virus dostal i do České republiky. Obě předchozí epidemie koronavirů se ale naší zemi vyhnuly – doposud na našem území nebyly přes několik podezření zaznamenány žádné případy MERS ani SARS.

Zdravotníci varovali před obzvláště nakažlivými pacienty, kteří by mohli šíření viru dále urychlovat. Případy takzvaných super-přenašečů se vyskytly během epidemie SARS a některé případy současné epidemie naznačují, že by mohli existovat také u nového koronaviru. Konkrétně je potvrzený případ, kdy čtrnáct zdravotníků nakazil jediný pacient.

Největší riziko je nyní spojené s oslavami Nového čínského roku – asi sedm milionů lidí se chystá, že z Číny odletí do čtyř stovek měst ve stovce zemí po celém světě. Jeden nakažený super-přenašeč by tak mohl ohrozit řadu lidí a způsobit rychlé šíření nemoci.

Že by se virus mohl dostat i do České republiky, varuje ministerstvo zahraničních věcí. Podle Státního zdravotnického ústavu je ale riziko nízké: „Vzhledem k méně rozsáhlému dopravnímu ruchu s Wu-chanem je malá pravděpodobnost importu nákazy do zemí Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru,“ uvádí ústav.