Během soboty přibylo v Česku 39 nakažených. Třetina ze všech nemocných se infikovala v republice

Od sobotních 6:00 se uzavřely všechny obchody. Výjimku mají prodejny potravin, drogerie a lékárny. V provozu mohou zůstat i trafiky, chovatelské potřeby, optiky a obchody s výpočetní technikou. Opatření má trvat do úterý 24. března 6:00.

V sobotu v šest hodin ráno se zavřely také všechny hospody, bary a restaurace s výjimkou závodního stravování. Opatření má rovněž trvat do příštího úterý (24. března).

Do konce víkendu platí zákaz cestování do patnácti rizikových zemí (Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Velká Británie, Francie, Nizozemsko, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko). Každý navrátilec z těchto regionů musí do karantény.