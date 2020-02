Lék, který by mohl najít uplatnění proti koronaviru, vznikl v USA. Klíčovou roli hraje český vědec

U eboly byly účinnější jiné léky, navíc epidemii eboly se podařilo zdárně potlačit. O tři roky později ale studie ukázaly, že remdesivir může fungovat proti širokému spektru koronavirů, určitě proti MERS a SARS. A také, že tato látka nezpůsobuje mutaci virů. Funguje tak, že blokuje rozmnožování viru a brání tak šíření jeho genetické informace.

„Je to látka, která se lépe dostane k viru do plic a díky tomu může proti němu velmi dobře účinkovat. Předpokládám, že právě tato látka by mohla být jednou z nejlepších, které by mohly v případě, že se nákaza rozšíří, být použité,“ uvedl pro Českou televizi Radim Nencka z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. „Produkt firmy Gilead remdesivir je z mého pohledu nejnadějnější.“

„Je to experimentální látka, která ještě není schválená, ale předpokládám, že pro tento účel by se mohla použít. Je v obecném zájmu, aby se tato látka použila,“ věří vědec. Podle Nencky se v Číně začaly testovat také takzvané proteázové inhibitory, tedy léky vyvinuté původně proti HIV. „Ty ale podle údajů amerických vědců nemají takovou účinnost jako remdesivir.“

Stopa profesora Holého

V rozhovoru pro Hospodářské noviny roku 2015 Tomáš Cihlář uvedl, že tyto látky jsou do jisté míry inspirované původními výzkumy profesora Antonína Holého. Holý byl český chemik, který objevil řadu látek, které dnes léčí miliony lidí po celém světě.

Stál například za jedním z nejúčinnějších léků v boji s epidemií AIDS. Antivirotikum Viread je vyráběné na základě licence jeho původních objevů, stejně jako jiný účinný lék působící proti viru pásového oparu, viru pravých neštovic a virovému zánětu oční sliznice. Další preparát zase úspěšně potírá virovou hepatitidu typu B. Gilead využívá řadu patentů na některé léky Antonína Holého.