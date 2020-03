V Česku je 40 případů nákazy koronavirem. Začíná platit zákaz návštěv v nemocnicích

V Česku byly první tři případy nákazy novým typem koronaviru potvrzeny na začátku března. K 10. březnu už bylo pozitivně testováno 40 lidí. Uvedlo to ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách.

Zatím dva poslední případy přibyly v noci na úterý. Novým potvrzeným případem je žena (61 let) ze Středočeského kraje. Ta přišla v zaměstnání do kontaktu s nakaženou ženou, která byla na lyžích v italské Val Gardeně. Druhým potvrzeným je muž z Ústeckého kraje (54 let), který se vrátil z lyžařského střediska v Sextenu v Itálii. Informoval o tom ministr zdravotnictví Vojtěch (za ANO).

Platí zákaz návštěv v nemocnicích

Ministerstvo zdravotnictví kvůli šíření koronaviru vyhlásilo od úterý zákaz návštěv na lůžkových odděleních nemocnic a v domovech seniorů.

Zákaz se netýká lůžkových oddělení nemocnic, na kterých je poskytována péče nezletilým pacientům, pacientům s omezenou svéprávností a rodičkám. Ze zákazu jsou vyňaty také hospice včetně služeb pro pacienty v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Česká pošta začne roznášet do schránek letáky s preventivními informacemi o novém koronaviru. Distribuce 4,96 milionu letáků v úterý začne na Moravě, v Čechách zřejmě o několik dnů později. Plošná distribuce letáků je součástí informační kampaně, kterou stát v souvislosti s koronavirem zahájil.

Kvůli koronaviru se opět sejde i Bezpečnostní rada státu. Podle premiéra Babiše přijme stát další opatření proti šíření koronaviru.