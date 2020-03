Koronavirus podle současných poznatků nepředstavuje pro těhotné větší hrozbu

Krátce potom ovšem čínští vědci popsali v odborném časopise Translational Pediatrics výsledky devíti porodů nakažených žen. Všechny odebrané vzorky byly negativní – děti tedy infekci nenesly.

Jiná skupina čínských vědců popsala výsledky výzkumu dalších devíti žen, které se virem nakazily během třetího trimestru těhotenství a objevil se u nich zápal plic. Přes silnější projevy choroby také u jejich dětí testy přítomnost viru neprokázaly.

V současné době tedy podle jednoho z nejprestižnějších vědeckých časopisů Lancet neexistují důkazy o tom, že by se virus mohl přenášet skrze placentu anebo krátce po porodu. První popsaný případ je sporný, je ale pravděpodobné, že se dítě nakazilo až později v porodnici, ne přímo od matky.

Dalším nepřímým důkazem, že se nový koronavirus nepřenáší z matky na dítě, je fakt, že to nedokázaly ani jiné smrtící koronaviry, tedy SARS a MERS.

Lékaři tedy zatím nemají důkazy o tom, že by se takto dokázaly koronaviry přenášet, vyloučené to ale není – zatím chybí dostatek případů těhotných žen; bude potřeba prozkoumat zejména případy matek, které se nakazily v prvním trimestru, a virus měl tedy více času do plodu proniknout. S jistotou jde říct, že pokud to možné je, pak ve výjimečných případech.

Jsou těhotné ženy více zranitelní nemoci COVID-19?

Během těhotenství se ženský imunitní systém poněkud oslabí, aby tak tělo neodmítlo plod jako něco cizího. Kvůli tomu (a také dalším změnám, například hormonálním) bývají nastávající matky zranitelnější některými druhy infekcí – typicky jsou to ty, které napadají močové cesty.

Také některé respirační nemoci (včetně chřipky, SARSu a MERSu) mohou způsobit u těhotných žen horší projevy než u většiny pacientů. Na druhou stranu ovšem koronaviry, které způsobují běžnou rýmu, mezi lidmi kolují desítky let. A u nich nebyl zaznamenán zhoršený průběh nemoci, uvádí mikrobioložka Sallie Permarová z Dukeovy univerzity.