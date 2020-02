S koronavirem se šíří i hoaxy. Dezinformátoři používají záběry z filmů i reklam

Dav se doslova dere do jednoho ze supermarketů v epicentru nákazy v čínském městě Wu-chan. Lidé podlézají rolety už v momentě, kdy se začínají otevírat. Jejich motiv je jasný – být v obchodě jako první a získat co nejvíc zboží pro sebe. Do současné paniky ohledně koronaviru to zapadá, jenže takhle to ve Wu-chanu ve skutečnosti vůbec nevypadá.

Tohle video už vidělo víc než 24 tisíc lidí a má přes tisícovku sdílení. S koronavirem ani s městem Wu-chan ale nemá nic společného. Jedná se o reklamní spot čínského supermarketu z východní Číny. Je také starší, reklama vznikla dva měsíce před tím, než se nákaza začala šířit.

Masové hroby z filmu

Další záběry ukazují pohřebiště. Obrázek těl v masových hrobech lidé na internetu sdíleli s popiskem, že kremační pec, která pracuje 24 hodin denně, obrovskému počtu těl nestačí. Jenže ani to není pravda, takovou scenérii zinscenovali filmaři a objevila se ve filmu Nákaza.

Stejně jako na předchozí hoax i na tento upozornili novináři z agentury AFP. Na svém webu AFP Fact Check, který se snaží vyvracet falešné zprávy, jich je o koronaviru hned několik.