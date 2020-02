Lidé vyrazili pro zásoby. Potravin je dost, když ne v prodejně, tak ve skladech, ujišťují obchodníci

Zájem o trvanlivé potraviny se podle obchodníků zvýšil až o dvacet procent, a to hlavně ve velkých městech. Podle mluvčí Globusu Rity Gabrielové se z regálů rychle vytratila například rýže. „Nejdříve mizely levnější typy, později začaly i ty dražší,“ uvedla. Velký zájem byl také o mouku či olej a kromě potravin nakupovali lidé více než obvykle toaletní papír a hygienické potřeby.

Do Česka dolehly zprávy o uzavřených městech v Itálii, kde se rozšířila nemoc COVID-19 způsobená novým koronavirem, a o komplikacích se sháněním potravin v těchto lokalitách. Vzápětí vzali čeští občané sami obchody útokem.

Neznamená to však, že by i v zemi, kde žádná uzavřená města nejsou a nevyskytl se ostatně ani jediný případ onemocnění COVID-19, hrozil nedostatek potravin. Pokud se někde objevil prázdný regál, je to jen proto, že zboží právě není v konkrétní prodejně. Ve skladech je však všeho dost.

„Obchody naplnily své sklady na maximum, další potraviny mají ve skledech jejich výrobci. Není důvod bát se, že by v České republice potraviny došly,“ zdůraznil prezident Svazu průmyslu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Doplnění zásob trvá podle Gabrielové jen pár hodin.

V konzervárně nestíhají

Výjimkou by mohly být některé konzervy. Například konzervárna v Novém Rychnově připustila po osminásobném nárůstu poptávky, že nestíhá vyrábět. „Kapacitu, kterou máme, překročit nedokážeme, i když jsou tady šikovní lidé a všechno funguje. Jsou technologické postupy, které nedokážeme změnit – a ani nechceme,“ zdůraznil jednatel konzervárny Ezon Jaroslav Točík.

Zákazníci, kteří si konzervy objednali, tedy budou muset počkat. Mohou ale sáhnout po čerstvých potravinách. Obavy z koronaviru se neprojevily v zájmu o pečivo nebo čerstvé maso – to zákazníci nakupují normálně.

Pokud by ale zvýšená poptávka po konzervách vydržela, mohli by to zákazníci poznat na cenovkách. Někteří zpracovatelé masa hovoří o hrozbě zdražení vepřového i hovězího.