Ukrajinci musí mít svobodu rozhodnout o své budoucnosti, shodly se v prohlášení země Evropské unie s výjimkou Maďarska. Diplomatické řešení války na Ukrajině, kterou před třemi a půl lety rozpoutalo Rusko, musí chránit klíčové ukrajinské a evropské bezpečnostní zájmy, zdůraznili také prezidenti a šéfové vlád 26 evropských zemí podle agentury Reuters.
Ukrajina musí mít svobodu rozhodnout o své budoucnosti, uvedla EU kromě Maďarska
„Smysluplná jednání mohou proběhnout pouze v kontextu příměří nebo omezení nepřátelských akcí,“ uvedli lídři. Země Evropské unie v prohlášení dále dávají najevo přesvědčení, že trvalý a spravedlivý mír, který přinese stabilitu a bezpečnost, musí respektovat mezinárodní právo.
Prezidenti a premiéři mimo jiné také uvádějí, že se zavazují k další podpoře Ukrajiny v jejím směřování ke členství v EU.
Šéf Evropské rady António Costa na sociálních sítích dodal, že Evropská unie „vítá snahy prezidenta (USA Donalda) Trumpa ukončit ruskou agresivní válku a dosáhnout spravedlivého a trvalého míru a bezpečnosti na Ukrajině“.
Maďarsko prohlášení nepodpořilo
Prohlášení, na kterém se země dohodly v pondělí pozdě večer a zveřejnily ho v úterý, podpořili lídři všech členských zemí EU s výjimkou Maďarska.
Trump se má v pátek na Aljašce setkat s ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem, kvůli čemuž v některých evropských zemích panují obavy, aby se spolu oba nedohodli a pak nepostavili Ukrajinu a Evropu před hotovou věc.
Trump v pondělí uvedl, že Putinovi na schůzce řekne, že musí ukončit válku, a projedná s ním možné podmínky mírové dohody. „Nebudu uzavírat dohodu. Není na mně, abych uzavíral dohodu. Myslím, že dohoda by měla být uzavřena s oběma stranami,“ podotkl. Přál by si, aby se následně uskutečnila schůzka mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.