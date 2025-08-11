Německý kancléř Friedrich Merz svolal na středu virtuální schůzku, na které chce jednat s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem, ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a představiteli zemí Evropské unie o ruské agresi na Ukrajině a o chystaném setkání Trumpa s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Informoval o tom mluvčí německé vlády Stefan Kornelius. Rusko-americký summit se má uskutečnit v pátek na Aljašce.
Merz svolal virtuální jednání s Trumpem a Zelenským
Podle tiskové zprávy by se v různých formátech měli virtuálních rozhovorů účastnit prezidenti a předsedové vlád Německa, Finska, Francie, Británie, Itálie, Polska a Ukrajiny, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, šéf Evropské rady António Costa, generální tajemník NATO Mark Rutte, Trump a jeho viceprezident JD Vance.
„Mimo jiné by v nich mělo jít o další možnosti, jak vyvinout tlak na Rusko. Kromě toho by se mělo hovořit o přípravě možných mírových jednání a s tím spojených otázkách územních nároků a bezpečnosti,“ uvedl mluvčí německé vlády Kornelius. Podle agentury DPA, která se odvolává na vládní zdroje, se jednání uskuteční prostřednictvím videokonference.
Trump a Putin se dohodli na setkání na Aljašce, na kterém by měli v pátek jednat o ukončení ruské války na Ukrajině. Půjde o dvoustrannou schůzku, Bílý dům však podle informací stanice NBC News stále zvažuje, že na Aljašku pozve také ukrajinského prezidenta Zelenského.
Evropští politici před pátečním summitem naléhají na to, aby byla Ukrajina do jednání zapojena. Zelenskyj v pondělí řekl, že ústupky Moskvu k ukončení tři a půl roky trvající agrese nepřimějí, je na ni podle něj třeba zvýšit tlak.