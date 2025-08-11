Evropa v tuto chvíli platí většinu vojenské pomoci Ukrajině, své místo u jednání o míru přirozeně mít bude, řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.). Ten se momentálně nachází na své již šesté návštěvě této Ruskem napadené země. Její územní celistvost považuje za nedotknutelný princip.
Evropa platí většinu pomoci Ukrajině, místo u jednání mít bude, řekl Lipavský
Ačkoliv plánované páteční setkání ruského vládce Vladimira Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa má být podle dosavadních informací dvojstranné, Bílý dům podle NBC News stále zvažuje, že na Aljašku pozve také ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
„Evropa v tuto chvíli platí většinu vojenské pomoci Ukrajině,“ prohlásil Lipavský. „Myslím, že přirozeně své místo u jednání bude mít. Nicméně možná u tohoto formátu ne, to nedokážu přesně vyhodnotit,“ komentoval šéf diplomacie.
Klíčové evropské hráče podle Lipavského Spojené státy pravidelně informují. „Nemůžeme říct, že je Evropa úplně vynechána, ale informací je relativně málo, takže nepředbíhejme,“ řekl k nadcházejícímu jednání.
„Poslední slovo má Kyjev“
„Platí, že to musí být Ukrajina, která rozhodne o tom, na co je ochotna přistoupit, a na co není ochotna přistoupit,“ podotkl Lipavský. Územní celistvost země je podle něj jedním z nedotknutelných principů.
Lídři Británie, Finska, Francie, Itálie, Německa a Polska a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v neděli ve společném prohlášení uvedli, že cestu k míru na Ukrajině nelze určit bez Ukrajiny. Nutným předpokladem pro jednání je podle nich příměří. Ukrajinský prezident Zelenskyj uvedl, že Kyjev si prohlášení evropských lídrů cení a plně ho podporuje.
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v neděli oznámila, že nechala svolat na pondělí jednání ministrů zahraničí EU v souvislosti s chystanou schůzkou prezidentů USA a Ruska. Lipavský řekl, že neví, zda se zvládne na dálku připojit, schůzky se podle něj ale zúčastní jeho náměstek.
Uctění památky legionářů ve Zborově
Lipavský při pondělní cestě na Ukrajině ve Zborově na západě země symbolicky uctil památku československých legionářů. Bitva u Zborova byla prvním významným vystoupením československých legií na východní frontě během první světové války. Odehrála se 1. a 2. července 1917 a československé jednotky tam zvítězily nad dvojnásobnou přesilou rakousko-uherských pluků, v jejichž řadách bojovali i čeští vojáci. Boj si vyžádal životy více než 350 Čechoslováků.
„Byla to síla legií, které nechaly vzniknout Československu jako takovému. Tehdejší mocnosti uznaly, že Československo může existovat jako samostatný stát. To by pro nás mělo být velkou inspirací i dnes,“ vyjádřil se ministr. Nachází prý mnoho paralel s aktuálním děním na Ukrajině.
Důvod již šesté cesty do této země Lipavský vysvětlil následovně: „Moje návštěva je o česko-ukrajinských vztazích. O tom, že podporujeme naše firmy, aby měly třeba dobrý podíl na obnově Ukrajiny. Je to i politická zpráva, že samozřejmě stojíme za Ukrajinou, za jejím bojem proti ruské agresi. To je něco, kde máme společný zájem.“
„Je to také o naší podpoře budoucí evropské integrace Ukrajiny nebo členství v NATO,“ dodal.
V následujících dnech vystoupí například na konferenci k dodržování mezinárodního humanitárního práva. Čekají ho i schůzky s ukrajinskými představiteli. „Chtěl bych také poukázat, že Česko je na Ukrajině velmi aktivní. Na celé Ukrajině, a to i v blízkosti frontové linie. I tam česká diplomacie prosazuje naše zájmy,“ podotkl Lipavský.