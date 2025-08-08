USA a Rusko připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky, píše agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s vyjednáváním. Ruský vládce Vladimir Putin podle nich požaduje kontrolu nad celým ukrajinským Donbasem, Krymem a těmi částmi Chersonské i Záporožské oblasti, které už jeho vojska okupují.
USA a Rusko chystají dohodu o Ukrajině, která stvrdí ruské zisky, píše Bloomberg
Bloomberg poznamenává, že zatím vůbec není jasné, jestli s věcí bude souhlasit Ukrajina a také její evropští spojenci.
Připravujeme podrobnosti.