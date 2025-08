Moskva se snaží vyhnout americkým sankcím

Dominika Vřešťálová

, mlu

před 1 h hodinou

Rusko bude mít ve středu příležitost odvrátit hrozící nové sankce Spojených států. Moskva pozvala osobního vyjednavače prezidenta USA Donalda Trumpa – Steva Witkoffa. Není vyloučené, že by o příměří s Kyjevem mohl jednat napřímo s ruským vládcem Vladimirem Putinem. Podle analytiků Kreml nadále doufá ve zlepšení vztahů s Bílým domem, především po výrazném přitvrzení Trumpovy rétoriky po masivních ruských úderech na Ukrajinu.

Už na prvních setkáních Trump s Putinem vtipkoval. Dělali si legraci z obvinění, že se Rusko vměšovalo do voleb ve Spojených státech. Anebo z novinářů, které Trump popsal jako falešné. „Tento problém v Rusku nemáte. My ano. Vy ho nemáte,“ prohlásil v červnu 2019. „Ale ano, my ho máme také. Je to stejné,“ tvrdil tehdy Putin. Šéf Bílého domu často opakoval, že si s Putinem rozumějí. Jejich společné tiskové konference se většinou netýkaly porušování lidských práv, ruské anexe Krymu ani podpory separatistů v Donbasu. Shodovali se, že oběma zemím prospějí dobré vztahy.

„Pan Trump prohlásil, že je připravený plně obnovit americko-ruské vztahy. Co je na tom špatného? Všichni to vítáme. Vy snad ne?“ tvrdil vládce Kremlu. Trump Putinovi opakovaně skládal poklony. Během své první kampaně ho označoval za chytrého a silného vůdce. V březnu 2022, zatímco u Kyjeva bojovala ruská armáda, Trump nazval Putina přítelem. Sliboval, že po znovuzvolení celý konflikt urovná, že jemu Kreml naslouchat bude. „Nikdy, nikdy se to nestalo, kdybych tam byl já. S Putinem jsme o tom mluvívali,“ prohlásil Trump v září 2023. S Putinem prý situaci probral. „Záleželo mu na tom a já jsem řekl: ‚Nedělej, to Vladimire, nedělej to, Vladimire,‘“ dodal. Důvěru v ruského diktátora Trump neztrácel ani v prvních měsících po návratu do Bílého domu. Ani když Putin nedorazil na mírové jednání s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. „Proč by tam jezdil, když jsem nejel já? Já jsem se tam tehdy nechystal,“ uvedl Trump.

Názorová otočka Obracet pak Trump začal až na počátku léta. Rusko na rozdíl od Ukrajiny dále odmítalo jeho návrh na klid zbraní. V červenci letošního roku dal Bílý dům Putinovi ultimátum – pokud na příměří nekývne, čekají ho cla a sankce. „Putin opravdu překvapil mnoho lidí. Mluví hezky a pak večer všechny bombarduje,“ uvedl americký prezident v červenci 2025. Prohlásil také, že to, co Rusko dělá, je „nechutné“. Mění se také postoj Ruska k Trumpovi. Víc než kdy dřív ho kritizují nejrůznější ruští politici nebo známé tváře propagandy. „Trump je sebestředný člověk. Ve skutečnosti je to narcis a egocentrik,“ prohlásil na jeho adresu ruský moderátor a komentátor Sergej Mardan. „Všem je jasné, že Trump nakonec uzavřel dohodu s ďáblem,“ dodal. Putin se ovšem podobných komentářů zdržuje. Podle zdrojů agentury Reuters se zatím snaží Trumpa nerozhněvat a současně najít cestu, jak uspět ve své válce na Ukrajině.