Rusko a Spojené státy se dohodly na setkání prezidenta USA Donalda Trumpa a ruského vůdce Vladimira Putina v nadcházejících dnech, oznámil ve čtvrtek podle ruské státní agentury TASS poradce Kremlu Jurij Ušakov. Podle něj už začaly přípravy na summit lídrů.
Rusko a USA se dohodly na setkání Trumpa s Putinem, řekl poradce Kremlu
Ve středu jednal v Moskvě se šéfem Kremlu Trumpův zmocněnec Steve Witkoff. Podle Ušakova činitel USA zmínil možnost také trojstranného setkání za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Moskva tento návrh nekomentovala, prohlásil Ušakov podle agentury RIA Novosti s tím, že „tato možnost nebyla konkrétně projednána“. Kreml se opakovaně snažil zpochybnit legitimitu Zelenského a vylučoval setkání obou politiků, dokud nebudou dohodnuty podmínky mírové dohody, připomněla agentura AFP.
„Na návrh americké strany bylo v principu dosaženo dohody o uspořádání bilaterálního setkání na nejvyšší úrovni v nadcházejících dnech, tedy setkání Vladimira Putina a Donalda Trumpa,“ sdělil ve čtvrtek Ušakov. „V současné době společně s americkými kolegy začínáme pracovat na detailech,“ dodal. Dohodnuto je podle něj v zásadě také místo konání summitu, o něm ale podle něj bude Kreml informovat až později.
Zelenskyj ve čtvrtek znovu vyzval k osobní schůzce s Putinem. Kyjev v poslední době opakovaně volá po setkání vůdců znepřátelených zemí, protože pouze oni podle Zelenského mohou efektivně jednat o míru. „Na Ukrajině jsme opakovaně říkali, že hledání skutečných řešení může být opravdu efektivní na úrovni lídrů,“ napsal ukrajinský prezident na síti X.
Zároveň avizoval na čtvrtek telefonáty se světovými představiteli – zmínil hovor s německým kancléřem Friedrichem Merzem a představiteli Francie či Itálie. Připomněl středeční telefonát s Trumpem, šéfem NATO Markem Ruttem a několika evropskými lídry. „Priority jsou naprosto jasné. Zaprvé – konec zabíjení. A je to Rusko, kdo musí souhlasit s příměřím,“ zdůraznil Zelenskyj. Kyjev už dříve souhlasil s americkým návrhem na klid zbraní, Kreml nikoliv.
Americký deník The New York Times (NYT) ve středu napsal, že Trump se chce osobně sejít s Putinem a schůzka by se mohla uskutečnit už příští týden. Následovat má jednání lídrů Ruska a USA se Zelenským. Trump to podle NYT ve středečním telefonátu sdělil lídrům některých evropských zemí. Šéf Bílého domu později podotkl, že je dobrá šance, že se schůzka s Putinem uskuteční velmi brzy.
Pokud se Trump s Putinem opravdu sejdou, půjde o první osobní setkání mezi lídry USA a Ruska od roku 2021, kdy se šéfem Kremlu jednal tehdejší americký prezident Joe Biden v Ženevě.
Trump: Schůzka přinesla velký pokrok
Bílý dům ve středu také uvedl, že zájem o schůzku s Trumpem vyjádřilo Rusko. Trump dal mezitím najevo přesvědčeni, že středeční jednání jeho emisara Witkoffa se šéfem Kremlu v Moskvě o možném příměří v ruské válce na Ukrajině přineslo velký pokrok.
Ukrajina se brání ruské plnohodnotné invazi od února 2022. Trump v loňské předvolební kampani sliboval, že válku ukončí do 24 hodin od svého nástupu do funkce. Později připustil, že je to složité. Prohlásil také, že s Putinem není spokojený, a začal zvyšovat tlak na Moskvu a hrozit sankcemi. Šéf Bílého domu také na konci července prohlásil, že zkrátí padesátidenní lhůtu, kterou dal dříve Rusku k ukončení války proti Ukrajině, na deset dní, které uplynou v pátek.