Státy Evropské unie jsou dlouhodobě terčem ruských dezinformací v rámci hybridní války Kremlu. Dezinformace podle Evropské rady přispívají k polarizaci veřejného mínění a zasahují do demokratických rozhodovacích procesů. K boji s kremelskou propagandou Unie využívá různorodé nástroje, od šíření mediálního vzdělání ke zřizování projektů, které falešné informace vyhledávají a vyvrací.
Evropská unie čelí ruským dezinformacím. Brání se vzděláváním i odhalováním lží
Vytvořilo Rusko Belgii? Financují EU a USA politickou destabilizaci Polska a Maďarska? Plánují západní země využít ukrajinské a gruzínské žoldáky k sesazení slovenského premiéra Fica? Ve všech případech se jedná o dezinformace šířené proruskými médii. Unijní projekty, například EUvsDisinfo či EDMO, mají za úkol falešné informace hledat a vyvracet je.
Před a po invazi
Podle Evropské rady se boj proti dezinformacím stal obzvláště naléhavým v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině. Expert Josef Šlerka z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy rovněž rozděluje ruské informační působení na období před invazí na Ukrajinu a po ní.
Před rokem 2022 šlo spíše o běžnou propagandu zaměřenou na ovlivnění veřejného mínění a politických rozhodnutí na Západě, například ve vztahu k sankcím. Po začátku války se ale informační operace staly přímou součástí válečného konfliktu. Cílem je podle Šlerky oslabit odhodlání západních společností válku vést. „Rusko má historickou zkušenost, že vlivové operace nejsou otázkou týdnů, ale let,“ dodal.
Evropská komise definuje dezinformaci jako „nepravdivý nebo zavádějící obsah, který je šířen s úmyslem oklamat nebo získat ekonomický či politický prospěch a který může způsobit škodu veřejnosti“.
Zdroj: Evropská komise
Jak se bránit
V červnu 2025 vydal Evropský parlament příručku k ochraně před dezinformacemi. Manuál mimo jiné vyzdvihuje důležitost mediálního vzdělání a kritického myšlení. S tím souhlasí i analytik Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky, který se problematice věnuje v českém prostředí. „Myslím, že tohle je jedno z dlouhodobých bolavých míst na straně české veřejnosti, která si není ani zdaleka vědomá všech manipulativních technik a narativů, které ruská propaganda nebo její spojenci využívají,“ řekl pro ČTK.