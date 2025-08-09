Britský ministr zahraničí David Lammy a americký viceprezident JD Vance se v sobotu v Británii setkají s ukrajinskými a evropskými poradci pro národní bezpečnost, aby diskutovali o snaze prezidenta USA Donalda Trumpa o ukončení rusko-ukrajinské války. Oznámila to dle Reuters kancelář britského premiéra Keira Starmera. Uvedla rovněž, že Starmer v sobotu hovořil s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským.
Činitelé z USA, Evropy a Ukrajiny budou jednat o Trumpově mírovém úsilí
Ohlášená schůzka bude podle premiérovy kanceláře „klíčovou příležitostí k diskuzi o pokroku na cestě ke spravedlivému a trvalému míru,“ napsala agentura AFP. Zelenskyj na síti X poděkoval britskému premiérovi za podporu. „Sdílíme stejný názor na potřebu skutečně trvalého míru pro Ukrajinu,“ uvedl. „Jsou zapotřebí jasné kroky a koordinace mezi námi a našimi partnery. Oceňujeme odhodlání Británie, Spojených států a všech partnerů ukončit tuto válku,“ doplnil.
Trump oznámil, že se příští pátek sejde s vůdcem Kremlu Vladimirem Putinem. Podle serveru Axios se Kyjev a některé členské země NATO obávají, že Trump by mohl souhlasit s Putinovými návrhy na ukončení rusko-ukrajinské války, aniž by zohlednil jejich stanoviska.
Otázka území
Agentura Bloomberg v pátek napsala, že Washington a Moskva připravují dohodu o příměří, která stvrdí ruské teritoriální zisky na východě Ukrajiny, zejména v Donbasu. Moskva si chce také ponechat poloostrov Krym, který v rozporu s mezinárodním právem zabrala už v roce 2014. Bílý dům zjištění Bloombergu označil za spekulace, Trump pak mluvil o výměně území, která „bude ku prospěchu obou stran“.
Zelenskyj v sobotu prohlásil, že Ukrajina nemůže porušit ústavní principy týkající se jejího území. Podle ukrajinské ústavy je území státu v rámci stávajících hranic nedělitelné a nedotknutelné.
Český ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) na síti X v reakci na chystané jednání Trumpa s Putinem napsal, že hranice státu nelze posouvat nátlakem a vydíráním. Česko chce dle Lipavského mír, ale s jeho podobou vždy musí souhlasit v první řadě Kyjev.
„Putin Ukrajinu neporazil ani za tři dny, ani tři roky. K jednání ho dovedla podpora Ukrajiny, sankce a ukrajinská odvaha,“ zdůraznil šéf české diplomacie. Ukrajina musí zůstat svobodná, dodal.