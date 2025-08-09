Chystaná schůzka amerického prezidenta Donalda Trumpa s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem k ruské agresi na Ukrajině byla tématem Událostí, komentářů, které moderovala Jana Peroutková. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN), předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS), místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček a člen sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD) diskutovali o tom, zda je možné očekávat spravedlivý a trvalý mír, nebo zda bude chtít Trump dosáhnout zastavení bojů za každou cenu.
Trvalý mír, nebo konec bojů za každou cenu? Politici diskutovali o schůzce Trumpa s Putinem
34 minut