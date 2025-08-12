Trump jmenoval nástupce odvolané šéfky úřadu statistik práce

Americký prezident Donald Trump jmenoval nového šéfa Úřadu pro statistiku práce. Do funkce uvedl dosavadního hlavního ekonom konzervativního think-tanku The Heritage Foundation E.J. Antoni. Nahradil bývalou komisařku úřadu Eirku McEntarferovou, kterou začátkem měsíce odvolal šéf Bílého domu. Bez důkazu ji obvinil z manipulace s daty o zaměstnanosti v USA, připomněla agentura Reuters.
Trumpa na počátku srpna popudila zpráva ministerstva práce o tom, že americká ekonomika v červenci vytvořila výrazně méně pracovních míst, než se očekávalo. Připsal McEntarferové, kterou do funkce jmenoval jeho demokratický předchůdce Joe Biden, vinu za politicky motivovanou manipulaci.
„Potřebujeme přesná čísla o zaměstnanosti. Dal jsem pokyn svému týmu, aby tuto osobu jmenovanou z politických důvodů Bidenem okamžitě propustil. Nahradí ji někdo mnohem schopnější a kvalifikovanější,“ uvedl tehdy Trump.
Americká ekonomika v červenci vytvořila mimo zemědělský sektor zhruba 73 tisíc pracovních míst, uvedlo začátkem srpna ministerstva práce. Ekonomové přitom podle agentury Reuters očekávali, že míst přibude 110 tisíc. Podle předběžné zprávy za červen zaměstnavatelé vytvořili 147 tisíc pracovních míst.
Úřad ale po zpřesnění dat údaje za předchozí měsíce výrazně zkorigoval směrem dolů. V červnu tak podle něj nevzniklo 147 tisíc, ale jen 14 tisíc míst. V květnu pak ekonomika po zpřesnění dat vytvořila pouze 19.000 míst, což je o 125 tisíc méně, než uváděla předběžná zpráva.