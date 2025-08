Trump za nepříznivé výsledky ekonomiky viní federální úředníky

„Může se to překlopit do recese. Teď bych ji ještě nepředpovídal, ale riziko je určitě větší než dřív,“ míní bývalý americký ministr financí a bývalý hlavní ekonom Světové banky Larry Summers z Demokratické strany.

„Pokud nový šéf nebo šéfka bude dávat výsledky, které mu zajistí, že nebude vyhozen – to znamená, které se budou líbit – tak potom už ani o té americké ekonomice, nejdůležitější ekonomice na světě, nebudeme moc vědět. A budou to tak zkreslená čísla jako máme z Ruska,“ zdůraznil Bartoň.

Nezávislost Fedu je důležitá pro celý svět, míní Bartoň

Vedle zpomalení amerického pracovního trhu roste inflace. Podepsalo se na ní silně dovozové zboží, jako je nábytek, spotřebiče a hračky.

A zpráva o hrubém domácím produktu doložila, že v prvním pololetí Trumpovy vlády vzrostl v meziročním srovnání o méně než 1,3 procenta, což je zpomalení proti růstu 2,8 procenta v loňském roce.

Trump má nyní v hledáčku šéfa nezávislé americké centrální banky Jeroma Powella. Vyzval jej k rezignaci za to, že nesnížil úrokové sazby, jak žádá. Po odchodu jedné ze sedmi členů Rady guvernérů se chystá jmenovat jejího nástupce. Větší páku na Fed zatím nemá.

Pokud by Fed přišel o svou nezávislost, nastaly by problémy po celém světě, míní Bartoň. „Pokud se nemůžete spolehnout ani na americkou centrální banku, tak potom už moc jistot v mezinárodním systému nezůstává,“ dodal. Poukázal na to, že americká úřednická administrativa je víc nezávislá než ta v Evropě. Zdůvodnil to tím, že dochází ke střídání dvou politických stran.