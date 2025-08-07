Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social oznámil, že dal ministerstvu obchodu pokyn k zahájení práce na novém sčítání lidu. Osoby, které ve Spojených státech pobývají nelegálně, ve sčítání nebudou zohledněny, upozornil šéf Bílého domu.
Trump dal pokyn ke sčítání lidu. Může zamíchat mocenskou rovnováhou
Sčítání lidu každých deset let přikazuje americkým úřadům ústava. Další se dle těchto pravidel mělo konat za pět let. Kromě vhledu do měnící se americké demografie slouží nové údaje také k překreslení volebních obvodů, což může zamíchat mocenskou rovnováhou ve Washingtonu i v jednotlivých státech, připomínají agentury. V USA se budou příští rok konat volby do Sněmovny reprezentantů, které budou ve velké míře referendem o Trumpově vládě.
Sčítání bude podle šéfa Bílého domu „vysoce přesné“, založené na aktuálních faktech a datech a bude provedeno „s využitím výsledků a informací získaných z prezidentských voleb v roce 2024“.
„Lidé, kteří jsou v naší zemi nelegálně, nebudou do sčítání lidu započítáni,“ zdůraznil Trump.
Poslední sčítání lidu se v USA konalo v roce 2020. V zemi tehdy žilo 331 milionů lidí, o 7,4 procenta více než v roce 2010. V zemi byl při minulém sčítání rovněž poprvé zaznamenán pokles podílu bělochů z 63,7 procenta v roce 2010 na 57,8 procenta před pěti lety, tedy nejnižší úroveň, jakou tamní statistický úřad kdy zaznamenal.