Cla uvalená na dovoz zboží ze států sedmadvacítky do USA nebudou mít podle oborové asociace na české zbrojaře výraznější dopad. Tuzemské podniky v obranném a bezpečnostním průmyslu jsou připravené ve Spojených státech zvýšit ceny, přesunout tam část výroby nebo své produkty dovézt jinam. Zájem o zbraně je teď v celém světě enormní.
Americká cla české zbrojaře výrazněji nepoškodí, tvrdí asociace
Výroba leteckých motorů ve Velké Bíteši má dosah daleko za hranice Česka, a to i na americký trh. Do USA firma PBS Group vyváží čtvrtinu své produkce. „Už jsme přijali strategické rozhodnutí předtím, než se o clech začalo vůbec mluvit, a v současnosti rozjíždíme sériovou výrobu u nás ve fabrice ve státě Georgia,“ přibližuje ředitel pro zahraniční styky společnosti Stanislav Lisner.
Podnik nyní čeká, zda právě na letecké motory nebude platit výjimka, která by je od cel osvobodila. Některé díly totiž bude i přesto do USA dovážet z Velké Bíteše. „Nějakým způsobem se s tím musíme ‚poprat‘, protože konkurenční prostředí ve Spojených státech je docela těžké a my si úplně nemůžeme dovolit zvyšovat naše ceny,“ vysvětluje Lisner.
Rekordní vývoz českých zbrojařů
Čeští zbrojaři loni vyvezli nejvíc vojenského materiálu v historii – celkem za 94 miliard korun. Oproti předchozímu roku šlo téměř o dvojnásobek. Více než polovinu exportovali na Ukrajinu. Asi desetina pak mířila do Bulharska a Nizozemska. Do Spojených států vyvezli jen zhruba jedno procento z celku.
„Dopad na nás bude minimální. Bude to (cla) mít dopad na některé výrobky, které jsou pro civilní trh a mohou to být třeba i ruční palné zbraně a náboje do nich. Ale z hlediska celkového objemu to nejsou zase tak velké částky,“ míní prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek.
Vlašimský výrobce střeliva, společnost Sellier & Bellot, do USA exportuje asi patnáct procent produkce. Na americkém trhu tak firma závislá není. I přesto na ni ale tarify dopadnou. „Část cel se budeme snažit přenést do ceny výrobku na zákazníka, část cel poneseme my a budeme se snažit výrobky přesměrovat na jiné trhy,“ avizuje obchodní ředitel společnosti Josef Strnad.
Evropské firmy nebudou chtít podle Hynka dodávat na americký trh
„Clo, které Spojené státy zavedly na evropské výrobky, může být spíše takové střelení se do vlastní nohy, protože evropské firmy nebudou chtít dodávat na americký trh,“ očekává Hynek.
Některé firmy v odvětví mohou tarify oproti jiným evropským podnikům naopak zvýhodnit. Jedná se třeba o ty, které už v USA výrobu mají. „Na skupinu Czechoslovak Group (CSG) nemají cla na dovoz zboží z EU do USA žádný přímý dopad. CSG je ve Spojených státech výrobcem, nikoli importérem. Navíc podmínkou pro dodávky ozbrojeným složkám USA je obvykle lokalizace výroby,“ uvádí mluvčí CSG Andrej Čírtek.
Právě největší český zbrojařský holding koupil loni za víc než padesát miliard korun amerického výrobce malorážového střeliva Kinetic Group. Před třemi lety tehdy ještě Česká zbrojovka převzala výrobce ručních střelných zbraní Colt.