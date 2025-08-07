Ve Spojených státech začala platit cla, která uvalila administrativa prezidenta Donalda Trumpa na desítky obchodních partnerů USA, informují agentury. Tarify začaly platit o půlnoci washingtonského času, tedy v 6:00 SELČ. Trump si od opatření slibuje výnos ve stovkách miliard dolarů (bilionů korun) a také větší investice v zemi.
Začala platit americká cla na zboží z desítek zemí
Nová cla začínají platit na dovoz zboží ze zhruba sedmi desítek zemí a Evropské unie. Pro tu platí základní patnáctiprocentní clo. Podle představitelů EU se však stále jedná o řadě výjimek pro jednotlivá zboží a odvětví.
Podle Trumpa tarify, které nazývá recipročními, zasáhnou ve velké míře země, které „mnoho let využívaly Spojené státy“.
Trump ve středu řekl, že očekává, že USA vyberou na clech stovky miliard dolarů, aniž by uvedl konkrétnější odhad výnosu, píše agentura AP. Později v příspěvku na síti Truth Social psal o výnosu v miliardách dolarů. Již dříve prezident tvrdil, že si od cel slibuje také zvýšení investic ve Spojených státech a posílení ekonomického růstu.
Podle řady ekonomů však cla mohou americkou ekonomiku spíše poškodit než jí prospět. Zmiňují riziko navýšení inflace či ztráty konkurenceschopnosti, způsob zavádění cel ze strany americké vlády pak mohl mezi investory vyvolat nejistotu.