Zájem o očkování proti planým neštovicím pro děti roste, nakažených je nejméně za tři roky

Stále více rodičů nechává své děti očkovat proti planým neštovicím. Letos lékaři podali pacientům do 19 let už přes 17 tisíc dávek, což je o téměř čtyři tisíce více než minulý rok za stejnou dobu, a dokonce o dva tisíce více než za celý rok 2023. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), které má Česká televize k dispozici. V současnosti je nejnižší počet nakažených planými neštovicemi za poslední tři roky. Zájem mají rodiče i o další nepovinná očkování pro děti, například proti klíšťové encefalitidě, pneumokokům, meningokokům nebo HPV virům.

„Zájem o očkování proti planým neštovicím za mne určitě stoupá, ona to totiž není zas tak lehká nemoc, jak se obecně myslí. I plané neštovice mohou mít nepříjemné komplikace a není výjimkou, že pro těžký průběh skončí dítě v nemocnici,“ říká předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šebková.

Dle aktuálních dat ÚZIS odborníci podali téměř 19 tisíc vakcín proti planým neštovicím. Z toho zhruba 17 260 dávek pacientům do 19 let. V loňském roce podali přes 13 a půl tisíce vakcín za stejný časový úsek. Přitom v roce 2023 to bylo přes 15 tisíc za celý rok. Nejvíce vakcín dostaly děti mezi prvním a čtvrtým rokem života.

Nakažených je letos téměř o polovinu méně než před třemi lety. Od začátku roku do srpna neštovice prodělalo podle Státního zdravotního ústavu přes 24 a půl tisíce lidí. V minulém roce to bylo o sedm, tisíc více, v předminulém o osm tisíc více a v roce 2022 dokonce o 23 tisíc více ve stejném období. „Pokles počtu lidí nakažených neštovicemi by zcela jistě mohl souviset s vyšším počtem očkovaných jedinců,“ udává jednu z možných příčin poklesu lékařka dětské kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Nicole Katráková.

Nakažení planými neštovicemi podle Katrákové představuje největší hrozbu pro těhotné ženy, novorozence a osoby s oslabenou imunitou. „Neštovice prodělané v dospělosti s sebou nesou riziko závažnějšího průběhu onemocnění a vyšších rizik spojených s rozvojem komplikací (jako je) zápal plic, neurologické komplikace (například) meningitida, encefalitida," dodává lékařka. „Pokud se správně podají obě dávky vakcíny, účinnost očkování by měla být doživotní a není potřeba se přeočkovat," doplňuje pediatr a vakcinolog Daniel Dražan.

Žádanější jsou i další nepovinná dětská očkování


Stále častěji také rodiče nechávají očkovat děti proti klíšťové encefalitidě. Do druhého srpnového týdne podali lékaři necelých 151 tisíc dávek pacientům do 19 let. V minulém roce za stejné období podali o 21 tisíc dávek méně a v roce 2023 dokonce o 52 tisíc méně za stejné období.

Podle pediatrů mají rodiče také velký zájem o očkování pro děti proti pneumokokům a meningokokům. Tyto vakcíny jsou pro některé věkové kategorie dětí a dospívajících bezplatné. „Pozoruji nárůst v souvislosti s plnou úhradou pojišťoven vakcín proti meningokokům a pneumokokům, většina dětí je naočkovaná,“ uvádí lékařka Pediatrie Italská v Praze Kristina Honová.

Na nepovinná očkování přispívají pojišťovny

Některá nepovinná očkování jsou buď plně hrazená pojišťovnami, nebo na ně pojišťovny přispívají. Například cena očkování proti planým neštovicím se pohybuje od 1 500 do dvou tisíc korun, cena jedné dávky proti klíšťové encefalitidě pak kolem 1 100 korun. Pojišťovny na obě očkování poskytují příspěvky v řádu stovek korun.

„Cena vakcíny není rozhodující pro rodiče v jejich rozhodnutí očkovat/neočkovat, ten, kdo očkovat chce, to bere jako důležitou prioritu a peníze do očkování rád investuje,“ míní lékařka Kristina Honová.

Z nepovinných očkování si rodiče pro děti také často vybírají proti žloutence typu A, chřipce nebo proti viru HPV, které je podle oslovených pediatrů v poslední době žádanější také u chlapců.

