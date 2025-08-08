Nemocí přenášených klíšťaty je letos v období od ledna do konce července nejvíc za posledních deset let. Lymskou boreliózou se nakazilo přes tři tisíce lidí, klíšťovou encefalitidou 372, uvedl na sociální síti X Státní zdravotní ústav (SZÚ). Loni lékaři diagnostikovali za celý rok přes čtyři tisíce případů boreliózy a 670 encefalitidy. Česko patří k zemím, kde se nemocemi od klíšťat nakazí ročně nejvíc lidí. Častější jsou jen v Pobaltí.
Klíšťových onemocnění je nejvíc za posledních deset let, hlásí zdravotní ústav
Obě nemoci se mohou projevit horečkou, únavou a bolestmi kloubů a svalů. U boreliózy jim často předchází červená skvrna v místě kousnutí klíštětem, takzvané erythema migrans. „Pozor, erythema nemusí být někdy vůbec přítomno. Pak borelióza může být bezpříznaková nebo přejde do dalších fází,“ uvedl k tomu na sociální síti X Marek Štefan z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.
Riziko nákazy stoupá, čím déle je klíště přisáté. „Používejte repelenty, noste dlouhé oblečení. Po návratu z přírody se pečlivě prohlédněte. Klíště co nejdříve a správně odstraňte,“ doplnil. SZÚ v brožuře doporučuje pohybovat se hlavně po cestách, nevstupovat do trávy či křoví.
Nemoci mohou mít závažné následky
Nemoci přenášené klíšťaty mohou mít i závažné následky. U encefalitidy může jít o poruchy paměti, soustředění, únavu nebo obrnu. Vzácně může být onemocnění smrtelné, zejména u starších nebo jinak oslabených osob. Borelióza může postihnout klouby, nejčastěji kolena, nebo způsobit zánět mozkových blan či obrnu lícního nervu.
Nákaz od klíšťat v posledních letech přibývá, podle odborníků to souvisí i s oteplováním, které hmyzu umožňuje žít i ve vyšších nadmořských výškách a díky vyšším teplotám přežívat po větší část roku.
Proti klíšťové encefalitidě se lidé mohou chránit očkováním, z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno lidem nad padesát let. Proti častější borelióze by očkování mohlo být dostupné v příštích letech. Podle informací na webu výrobce z února letošního roku budou na konci roku známá data ze třetí fáze testování.