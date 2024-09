Čínští vědci popsali neznámý virus přenášený klíšťaty, může nakazit člověka

Doposud se podařilo odhalit jenom několik případů infekce u lidí. Přesto vědci upozorňují, že virus je schopen člověka nakazit, možná dokonce i napadat lidský mozek. Popsali to v článku, který vyšel v odborném časopise New England Journal of Medicine.

Epidemiologům se podařilo vystopovat zřejmě i „pacienta nula“, tedy prvního člověka, který se tímto virem od zvířete nakazil. Stalo se to v červnu roku 2019. Do nemocnice ve městě Ťin-čou na severovýchodě země přijali jednašedesátiletého muže ve špatném stavu. Měl horečku, trpěl silnými bolestmi hlavy a přestávalo mu fungovat rovnou několik orgánů současně. Nereagoval na léčbu antibiotiky, jeho stav se rychle zhoršoval. Dokázal ale ještě lékařům prozradit, že pět dní před přijetím do nemocnice byl pokousán klíštětem.

Virus z mokřadů

Čína po covidové pandemii zpřísnila kontrolu všech případů podezřelých chorob, takže i krev tohoto pacienta šla hned do laboratoře, kde ji mikrobiologové analyzovali. To odhalilo, že původcem je zatím neznámý virus z čeledi Nairoviridae. Jeho genetický rozbor pak ukázal, že se jedná o blízkého příbuzného dalších virů, které klíšťata běžně přenášejí. Velmi blízký byl například nechvalně známému viru krymsko-konžské hemoragické horečky.