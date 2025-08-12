Krajská veterinární správa a kriminalisté v nejbližších dnech chystají kontrolu kontaktního zooparku ve Zvoli u Prahy, kde o víkendu policie zastřelila lva na útěku. Areál nemá povolení k chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči, přesto v něm zůstávají dvě pumy a gepard. Starosta obce Miroslav Stoklasa (nestr.) upozorňuje, že tyto šelmy je nutné co nejdříve přemístit, zbytek zvířat se majitel zavázal odvézt. Ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád uvedl, že kontrola zooparku se uskuteční ve spolupráci s policií a poté se rozhodne o přemístění všech zvířat.
Šelmy ze Zvole je nutné co nejdříve přemístit, řekl starosta obce
