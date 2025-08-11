Krajská veterinární správa společně s policií chystají v nejbližších dnech kontrolu zooparku ve Zvoli u Prahy kvůli incidentu, kdy utekl lev a policie ho musela zastřelit. Policie zjišťuje, jestli nešlo o trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti. V tom případě by majiteli hrozil trest až dva roky vězení nebo zákaz činnosti. Soukromý areál nemá povolení. Podobně v Česku funguje podle Státní veterinární správy pět dalších chovů.
Veterináři i policisté chystají kontrolu zooparku ve Zvoli kvůli útěku lva
Sám provozovatel zooparku v sobotu večer volal na tísňovou linku. Policii řekl, že se lev z výběhu podhrabal a pohybuje se po areálu. „Informoval o tom, že lev je nebezpečný, není zvyklý na lidi. Policie při zásahu lva zneškodnila, čehož je mi samozřejmě líto, na druhou stranu to asi byla jediná možnost – co jsem se dozvěděl, tak lev se rozběhl proti policistům,“ uvedl starosta Zvole Miroslav Stoklasa (nestr.)
Od víkendu návštěvy pro veřejnost zrušili. Na internetu i v obci řada lidí fungování areálu kritizovala. Další zastřeleného lva litovali, jiní na návštěvu vzpomínali. „Mně se líbilo, jak je do toho (majitel) nadšený a že to ukazuje lidem. Mrzí mě, že tam byly administrativní problémy,“ vzpomíná obyvatelka Zvole Blanka Bendová.
V minulosti byli v zooparku k vidění ptáci, plazi i exotické šelmy. Nikdo ale pořádně neví, jak je tomu dnes. Pozemek je z velké části nedostupný, některé klece jsou prázdné. Na dalším postupu se chce s chovatelem domluvit také starosta Zvole. Po vzájemné dohodě by se prý měli sejít co nejdřív.
„Určitě bych se chtěl dozvědět, která další zvířata chová na pozemku. Zařízení, která jsou nelegální, jsou velmi chatrná, jsou bezprostředně vedle lesa. Není pravda, že to bylo bezpečně chované zvíře,“ podotýká starosta Zvole.
Veterinární správa bude řešit podmínky i zabezpečení
V minulosti jim dvakrát uprchla puma i dikobraz. Poslední tři roky soukromý zoopark funguje bez povolení. K tomu stavební úřad nařídil načerno postavené stavby zbourat. Právě na to se zaměří policie i krajská veterinární správa. „Budeme chtít například odpovědět na otázky, jakým způsobem měl být lev zabezpečen a zda tato zabezpečení měl majitel v pořádku,“ podotýká policejní mluvčí Středočeského kraje Vlasta Suchánková.
Také Státní veterinární správa (SVS) se podle mluvčího Petra Vorlíčka chce podívat na zabezpečení. „A chceme se podívat, jaká zvířata v chovu jsou, a jak tam podmínky vypadají,“ dodal.
Naposledy byla v Kontaktním zooparku krajská veterinární správa před rokem a půl. Kvůli chybějícímu povolení k chovu dala podnět na odbor životního prostředí Městského úřadu v Černošicích, který se situací zabývá.
Chovatelé v Česku se starají o skoro devět tisíc zvířat vyžadujících zvláštní péči
V Česku chová takzvaná zvířata vyžadující zvláštní péči 539 lidí. Nejde jenom o šelmy, jedovaté hady a další exotické druhy, ale také o kopytníky, například muflony. Celkem se chovatelé starají téměř o devět tisíc takových zvířat. Velké šelmy, jako jsou právě i lvi, má v klecích dvanáct lidí. V součtu chovají 43 jedinců.
Všichni takoví chovatelé potřebují speciální povolení, které uděluje krajská veterinární správa. Každý plnoletý zájemce musí zvířeti zajistit vhodné prostředí. Jde především o to, aby prospívalo a mělo dostatečně velký výběh. Ten musí být zároveň postavený a zabezpečený tak, aby zvíře nemohlo utéct. V případě lidoopů a šelem jsou pravidla o něco přísnější. K jejich chovu už všichni potřebují osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy a kolaudační souhlas pro stavbu klece nebo kotce.
Povolení platí tři roky. Pak je nutné požádat o prodloužení. Aspoň jednou do roka chodí veterináři kontrolovat plnění zmíněných podmínek. Výjimkou ale nejsou častější návštěvy. „Pokud dostaneme podnět, tak jdeme na kontrolu. Pokud jdeme na kontrolu, zjistíme nějaké pochybení, tak chovateli nařizujeme opatření do nějaké doby, potom se tam vracíme,“ vysvětluje Vorlíček.
Odebrání zvířat je komplikované
Inspektoři se sice k chovatelům vracejí, pokud ale nedostatky nenapraví, je odebrání zvířat komplikované – hlavně proto, že chybí zařízení, kde by se o velké šelmy postarali. „Má obrovskou sílu (lev), takže opravdu nestačí mít nějaký slabý plot. Potřebujete podstatně silnější – buď pletivo nebo mříže – než třeba na pumu,“ vysvětluje vedoucí ošetřovatelka Zoo Tábor Eva Nemravová. K obyvatelům zmíněné zoo patří mimo jiné bílý lev a lvice, kteří pocházejí od soukromé chovatelky, které inspektoři zvířata odebrali. Zoo je přijala. Jde ale spíš o výjimku.
„Chybí systémové řešení, kterým by bylo zařízení, které bude vhodné pro tato zvířata, aby je bylo kam umístit. Tohle zařízení tady není,“ dodává Vorlíček. Nové centrum, kam by se odebraná zvířata v budoucnu mohla převážet, buduje ale například zlínská zoo.
Podobně jako pro ostatní zvířata je i pro lvy důležitý režim. Jakákoliv změna pro ně znamená stres. „Transport, případně naspání těch zvířat, oni to prostě vytuší ještě dřív, než vy si vůbec uvědomíte, že zvíře to může vědět, vycítí cokoliv,“ dodává Nemravová.
A pak mohou být agresivní, jako byly některé šelmy, které v poslední době utekly soukromým chovatelům. Začátkem června na Sokolovsku například uprchla puma. Nikoho nezranila, ale odolávala i po zásahu nábojem s uspávací látkou. Majitel pumu podle veterinární správy choval bez povolení.