Zoopark ve Zvoli u Prahy, odkud v sobotu utekl z klece lev a policie jej zastřelila, funguje tři roky bez řádného povolení. Návrh opatření se při porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání předává na obec s rozšířenou působností, což je v tomto případě černošický městský úřad. Podnět veterinární správa předala v roce 2022, o sankci rozhoduje úřad, řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Policie bude případ prověřovat jako možné podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.
Zoopark ve Zvoli, odkud utekl lev, funguje tři roky bez povolení
Policie vyjížděla do zooparku v sobotu kolem 20:00. „K útěku lva došlo z kontaktního zooparku na soukromém pozemku v obci Zvole. Lev se podle všeho podhrabal z výběhu (klece) a následně se pohyboval po soukromém pozemku, přičemž ještě zranil ošetřovatele,“ popsala policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Policisty majitel pozemku upozornil, že jde zhruba o 350kilogramového lva, nebezpečného, neochočeného, který může komukoliv ublížit. „Na pozemek tak policisté vstupovali vyzbrojeni dlouhými služebními zbraněmi. Při provádění prohlídky terénu po chvíli zvíře zaznamenali. Predátor se okamžitě rozeběhl proti nim a policisté tak na přímo hrozící nebezpečí reagovali a zvíře zneškodnili,“ přiblížila Suchánková.
Problematický chov
Vyšetřování případu pokračuje. Policisté budou podle ní zjišťovat mimo jiné i to, zda byl prostor dostatečně zabezpečen proti útěku nebezpečného zvířete. „Zoopark Zvole je dlouhodobě problematický chov, kdy chovatel již ztratil povolení pro chov druhů zvířat vyžadující zvláštní péči. Stavební úřad nařídil zbourání černých staveb (většina zooparku),“ uvedl Vorlíček.
Povolení k chovu nebylo podle něj ve Zvoli prodlouženo, neboť na daný chov vydal stavební úřad nařízení ke zbourání, což byl důvod zamítnutí žádosti, a chovatel pak už další žádost nepodal. Majitel podle Vorlíčka zmínil, že plánuje přemístění chovu na jiný pozemek, což se ale nestalo.
Nejde o první incident spojený se zooparkem ve Zvoli. Například v roce 2018 se policisté zabývali útěkem pumy. Zvíře uteklo z areálu a po dvou dnech se je podařilo odchytit. O rok dříve z něj uteklo mládě pumy, lidé jej našli ve Vraném nad Vltavou. Sedmiměsíční zvíře bylo uspáno a odvezl si ho majitel.