Policisté ve středočeské obci Zvole nedaleko Prahy zastřelili lva. Šelma podle prvotních informací utekla z klece tamního kontaktního zooparku. Následně měla podle policie zaútočit na ošetřovatele, který utrpěl lehká poranění. Další okolnosti teď vyšetřují. Zoopark na svých sociálních sítích oznámil, že v neděli ruší veškeré návštěvy.
Ve Zvoli u Prahy policisté zastřelili lva, zřejmě utekl z klece zooparku
„Krátce před osmou hodinou večerní jsme přijali oznámení, že v obci Zvole měl utéct lev a poranit ošetřovatele. Tak znělo prvotní oznámení, my jsme na něj okamžitě reagovali a do místa vyslali policejní hlídky. Po příjezdu použily proti zvířeti zbraň a lva zneškodnily. V současné době budeme zjišťovat veškeré podrobnosti,“ uvedla mluvčí policie Vlasta Suchánková.
Zoopark na sociálních sítích pouze sdílel informaci o tom, že v neděli ruší všechny návštěvy.
Podle serveru Novinky.cz to zřejmě není poprvé, co ve Zvoli kvůli exotickým zvířatům zasahují ozbrojené složky. Policie do obce vyjížděla ke stejnému majiteli už před sedmi lety, kdy jej uštkla smrtelně jedovatá mamba černá. Majitel skončil v nemocnici ve vážném stavu.