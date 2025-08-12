Radnice řeší vyšší náklady na autorské poplatky. Ochranný svaz autorský (OSA) letos upravil pravidla pro akce financované z veřejných peněz. Reaguje tak na výhrady komerčních pořadatelů, že dotované události mají konkurenční výhodu. Obce už začaly dostávat vyúčtování za městské slavnosti a letní festivaly, proti loňsku jsou vyšší o desítky tisíc korun.
OSA obcím skokově zvýšila poplatky, ty zvažují omezení slavností
Například Choceň odhaduje, že za letošní víkendové městské slavnosti zaplatí autorskému svazu až pětinásobek loňské částky. „Města tvoří rozpočty na podzim předchozího roku, takže řada obcí s tím vůbec nepočítala. Do budoucna si na to konto budeme muset buď odpustit jednu velkou kapelu, nebo se zařídit výběrem vstupného,“ nastínil vedoucí Kulturního zařízení města Choceň Vojtěch Sedláček. „Mnohokrát se nám ale stalo, že kvůli vstupnému přišlo na akce výrazně méně lidí,“ doplnil starosta Chocně Jan Pažin (nestr.).
Zatímco v Chocni na fakturu od OSA teprve čekají, v Hejnicích na Frýdlantsku už mají jasno. „V minulosti jsme platili patnáct až dvacet tisíc korun, letošní faktura přišla na 78 tisíc korun,“ spočítal starosta Jaroslav Demčák (SLK).
Vstupné i dotace se považují za tržbu
Vstupné na tamních slavnostech bylo dobrovolné. Za každého účastníka obec autorskému svazu odvedla 105 korun, nově svaz k částce přičetl i náklady na akci. „Do výpočtu autorských odměn se zahrnují i dotace či rozpočty měst, které se považují za tržbu ze vstupného,“ vysvětlil předseda představenstva OSA Roman Strejček.
Pokud má organizátor příjmy ze vstupného a zároveň dostává dotaci od města či kraje, která činí alespoň dvacet pět procent z celkového rozpočtu akce, obě částky tvoří základ pro výpočet autorských honorářů – tedy odměn pro skladatele a textaře zastupované OSA.
„Zaplatíme za techniku, pódium, zvukaře a osvětlovače – proč z toho máme platit Ochranný svaz autorský? S tím prostě nesouhlasíme,“ kontruje Demčák.
Města rozdíl překvapil
Česká Lípa letos za městské slavnosti odevzdala OSA více než 138 tisíc korun. „Loni to bylo 16 200 korun, takže rozdíl je opravdu značný. Musím říct, že nás to překvapilo všechny,“ řekla starostka města Jitka Volfová (ANO).
„Města nechtějí autory a jejich práva připravovat o náležité odměny. Ale poplatkový model nesmí ohrožovat přístup občanů ke kultuře, která má být dostupná a živá i mimo metropole,“ zdůraznil Svaz měst a obcí v červnu.
„Jak nám ukládá autorský zákon, návrh sazebníku na rok 2025 jsme již v srpnu loňského roku rozeslali mimo jiné i Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Žádná z asociací k nové metodice výpočtu odměn neměla výhrady,“ namítl Strejček v e-mailu pro Českou televizi.
Velké festivaly se cítily znevýhodněny
Předchozí podmínky se nelíbily pořadatelům velkých festivalů, kteří se cítili znevýhodněni. „Jedna kapela, dvě místa, dva různé způsoby výpočtu autorské odměny. To nám nepřišlo spravedlivé,“ vysvětlil předseda sdružení FESTAS Jiří Hlinka.
„Vedení obcí se tolik neorientuje v cenách kapel, a tak je někdy přeplatí. K nám přijede kapela a řekne si o stejný honorář, jaký dostane na městských slavnostech,“ tvrdí ředitel festivalu Benátská Pavel Mikez.
„Jsme v úzkém kontaktu se Svazem měst a obcí a na základě našeho společného jednání vznikla metodika, jak alokovat dotace na jednotlivé kulturní akce. Rozlišuje se mezi akcemi, kde je hudba hlavním programem, a těmi, kde je pouze doplňkovou složkou,“ doplnil Strejček.
Obce kulturní akce rušit neplánují, do budoucna se však zřejmě uskromní.