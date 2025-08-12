Ukrajinské síly osvobodily další dvě vesnice v Sumské oblasti na severovýchodě země, která se čtvrtým rokem brání plnohodnotné ruské agresi. Vyhnání okupantů ze vsí Stepne a Novokosťantynivka oznámil v noci na úterý ukrajinský generální štáb.
Ukrajinské síly osvobodily další dvě vsi v Sumské oblasti, tvrdí Kyjev
Jedná se o další z malých územních zisků u hranic s Ruskem, které ukrajinská armáda oznámila před schůzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským vládcem Vladimirem Putinem naplánovanou na pátek, poznamenala agentura Reuters.
Připomněla, že o den dříve ukrajinská armáda oznámila dobytí vsi Bezsalivka, rovněž v Sumské oblasti, zatímco ruské síly již měsíce postupují na západ podél tisíc kilometrů dlouhé frontové linie a téměř denně dobývají nové vesnice, zejména v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Agentura dodala, že nemohla zprávy z bojiště ověřit.
„Je to těžké. Ale brzdíme (postup) nepřítele,“ uvedl hlavní velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj po setkání s prezidentem Volodymyrem Zelenským a nejvyššími představiteli Ukrajiny. „Na sumském směru vedeme aktivní operace a dosahujeme určitého úspěchu v postupu vpřed, osvobozujeme ukrajinskou zem,“ dodal podle Reuters.
Ukrajinci údajně zasáhli ruské podniky
Server RBK-Ukrajina s odvoláním na ruské sociální sítě rovněž napal, že ukrajinské drony během noci na úterý napadly podniky Monokristal a Neptun ve Stavropolu v předhůří Kavkazu na jihu evropského Ruska. Očití svědci hovoří o výbuších a plamenech na místě dopadu bezpilotních strojů. Produkci obou firem podle portálu využívají ruská vojska a vojenské námořnictvo.
Starosta Stavropolu Ivan Uljančenko nicméně podle serveru BBC News tvrdí, že protivzdušná obrana nálet odrazila, nikdo nebyl zraněn či zabit a drony nezpůsobily vážnější škody.
RBK-Ukrajina s odvoláním na anonymní zdroje a očité svědky z řad místních obyvatel dále píše, že bezpilotní letouny ukrajinské rozvědky HUR napadly jediný ruský podnik vyrábějící helium pro rakety, který se nachází v Orenburgu u hranic s Kazachstánem.
Ruské úřady během noci načas uzavřely letiště v Saratovu, Penze, Uljanovsku a Samaře kvůli nebezpečí útoku dronů. Ruské ministerstvo obrany podle BBC tvrdí, že jeho síly sestřelily 25 dronů, a to nad Rostovskou oblastí a Stavropolským krajem. Tyto údaje ale nelze bezprostředně a nezávisle ověřit.