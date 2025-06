SOUHRN: Zásadní události úterý 10. června

„Chci získat důvěru všech svými konkrétními kroky tady na ministerstvu,“ řekla ministryně spravedlnosti Eva Decroix po uvedení do úřadu premiérem Petrem Fialou (oba ODS). Procesy k vyšetřování bitcoinové kauzy chce šéfka resortu spustit do konce června. Prezident Petr Pavel to při jmenování Decroix dříve během dne označil za její úkol. Zopakoval, že v sázce je důvěra společnosti v instituce.