Itálie vyšetřuje samozvaného fašistu kvůli střelbě na civilisty v Sarajevu


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Vyšetřování milánské prokuratury o takzvaných víkendových odstřelovačích, kteří údajně stříleli na civilisty v Sarajevu během občanské války v devadesátých letech, má prvního podezřelého. Tím je osmdesátiletý muž se sympatiemi ke krajní pravici, píší italská média. Prokuratura se chystá muže vyslechnout a nechala již prohledat jeho bydliště, kde nalezla řadu zbraní.

Milánská prokuratura zahájila vyšetřování v loňském roce na základě oznámení novináře Ezia Gavazzeniho a dvou advokátů. Gavazzeni podle svých slov získal z různých zdrojů informace o tom, že se cizinci vydávali do Sarajeva během obléhání v letech 1992 až 1995, aby tam stříleli na lidi. Za některé zavražděné museli platit bosenským Srbům poplatky.

Lidé platili, aby mohli přijet do Sarajeva střílet civilisty, říká novinář
Sarajevo

Vyšetřovaným je muž ze severovýchodní Itálie. Podle médií se jedná o bývalého řidiče nákladního vozu, který často cestoval i na Balkán. Podle deníku Corriere della Sera se označuje za fašistu a policie mu doma zabavila dvě krátké a čtyři dlouhé palné zbraně. Podezřelý je z mnohonásobné vraždy a v pondělí se má dostavit k výslechu. Vzhledem k tomu, že má status vyšetřovaného, bude mít právo nevypovídat.

Podle novináře Gavazzeniho „víkendoví odstřelovači“ odjížděli do Sarajeva z Terstu. Nejednalo se zřejmě jen o Italy. Novinář tvrdí na základě informací od svých zdrojů, že se tehdejší italská tajná služba Sismi dozvěděla o cestách od místních tajných služeb.

Milánská prokuratura shromáždila za několik měsíců několik dokumentů včetně vyjádření bývalé sarajevské starostky Benjaminy Karičové a svědectví jednoho srbského zajatce během občanské války.

Chorvatský novinář viní Vučiče z účasti na takzvaném sniperském safari
Srbský prezident Aleksandar Vučič

Výběr redakce

Ruským raketám a dronům čelily Kyjev či železnice v Sumské oblasti

Ruským raketám a dronům čelily Kyjev či železnice v Sumské oblasti

10:31Aktualizovánopřed 2 mminutami
Projekt LNG terminálu u Hamburku se zpozdí, ČEZ shání jiné kapacity

Projekt LNG terminálu u Hamburku se zpozdí, ČEZ shání jiné kapacity

před 7 mminutami
Přes tisíc výškových domů v Kyjevě bude bez tepla celé měsíce

Přes tisíc výškových domů v Kyjevě bude bez tepla celé měsíce

před 12 mminutami
Šéf fóra v Davosu čelí šetření kvůli stykům s Epsteinem

Šéf fóra v Davosu čelí šetření kvůli stykům s Epsteinem

před 19 mminutami
Itálie vyšetřuje samozvaného fašistu kvůli střelbě na civilisty v Sarajevu

Itálie vyšetřuje samozvaného fašistu kvůli střelbě na civilisty v Sarajevu

před 35 mminutami
Zakázku na cyklověž v Hradci vyhrál uchazeč kritizovaný z nezkušenosti

Zakázku na cyklověž v Hradci vyhrál uchazeč kritizovaný z nezkušenosti

19:37Aktualizovánopřed 45 mminutami
USA a Rusko se blíží dohodě o dodržování odzbrojovací smlouvy, píše Axios

USA a Rusko se blíží dohodě o dodržování odzbrojovací smlouvy, píše Axios

04:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Česko by s Německem mohlo spolupracovat v jaderné energetice, řekl Havlíček

Česko by s Německem mohlo spolupracovat v jaderné energetice, řekl Havlíček

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ruským raketám a dronům čelily Kyjev či železnice v Sumské oblasti

Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu dvěma balistickými raketami a 183 drony, informovalo ukrajinské letectvo. Kyjevský primátor Vitalij Klyčko řekl, že v hlavním městě ruské drony zranily nejméně dva lidi. Další dva raněné hlásí úřady po leteckém útoku ze Záporožské oblasti. Ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba uvedl, že rozsáhlým útokům čelila železniční infrastruktura v Sumské oblasti.
10:31Aktualizovánopřed 2 mminutami

Projekt LNG terminálu u Hamburku se zpozdí, ČEZ shání jiné kapacity

ČEZ usiluje o prodloužení pronájmu skladu zkapalněného plynu (LNG) v nizozemském Eemshavenu. Stavba projektu v německém Stade, kde má od příštího roku nasmlouvanou kapacitu pro dvě miliardy kubíků, totiž nabírá zpoždění. Několikaměsíční spekulace na německé straně potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Smluvním partnerem českého ČEZu je soukromá firma Hanseatic Energy Hub, která hovoří o zprovoznění terminálu v roce 2029.
před 7 mminutami

Přes tisíc výškových domů v Kyjevě bude bez tepla celé měsíce

Více než 1100 výškových obytných budov v Kyjevě zůstane bez tepla ještě přinejmenším dva měsíce kvůli kritickému poškození teplárny po nedávném ruském útoku na ukrajinskou metropoli. Oznámil to kyjevský starosta Vitalij Klyčko. Kvůli ruským útokům je bez dodávek tepla i přibližně sto tisíc rodin v Charkově, uvedl ministr energetiky Denys Šmyhal.
před 12 mminutami

Šéf fóra v Davosu čelí šetření kvůli stykům s Epsteinem

Organizátoři Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu zahájili interní vyšetřování vazeb mezi jeho generálním ředitelem Børgem Brendem a zesnulým americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Podle dostupných informací se Brende s Epsteinem setkal v letech 2018 a 2019 na třech pracovních večeřích.
před 19 mminutami

Itálie vyšetřuje samozvaného fašistu kvůli střelbě na civilisty v Sarajevu

Vyšetřování milánské prokuratury o takzvaných víkendových odstřelovačích, kteří údajně stříleli na civilisty v Sarajevu během občanské války v devadesátých letech, má prvního podezřelého. Tím je osmdesátiletý muž se sympatiemi ke krajní pravici, píší italská média. Prokuratura se chystá muže vyslechnout a nechala již prohledat jeho bydliště, kde nalezla řadu zbraní.
před 35 mminutami

Velvyslanectví USA přerušuje styky se šéfem polské sněmovny, prý urážel Trumpa

Velvyslanectví Spojených států ve Varšavě přerušuje veškeré styky s maršálkem Sejmu, tedy s předsedou dolní komory polského parlamentu. Důvodem jsou urážky a nedostatek úcty k prezidentovi USA Donaldu Trumpovi, oznámil ve čtvrtek na sociální síti americký velvyslanec Tom Rose. Neupřesnil, čím maršálek Wlodzimierz Czarzasty urazil Trumpa, ale pravděpodobně jde o to, že Czarzasty odmítl podpořit Trumpovy snahy získat Nobelovu cenu míru, napsal list Gazeta Wyborcza na svém webu.
před 2 hhodinami

USA a Rusko se blíží dohodě o dodržování odzbrojovací smlouvy, píše Axios

Spojené státy a Rusko se blíží dohodě o tom, že nadále budou dodržovat končící dohodu Nový START, která stanovuje počty jaderných hlavic a jejich strategických nosičů, tvrdí s odvoláním na tři nejmenované zdroje obeznámené s jednáními server Axios. Agentura AFP předtím s odkazem na nejmenovaného představitele NATO uvedla, že Aliance po vypršení platnosti smlouvy vyzývá ke zdrženlivosti a odpovědnosti. Podle generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese nemohl konec platnosti smlouvy přijít v horší dobu.
04:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Starmera ohrožuje kauza exministra Mandelsona, který měl vazby na Epsteina

Britští labouristé varují, že premiér Keir Starmer by mohl přijít o funkci, píše The Guardian. Důvodem je případ bývalého britského ministra a velvyslance v USA Petera Mandelsona, který měl vazby na amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Poslanci požadují zveřejnění dokumentů týkajících se Mandelsonova jmenování do funkce velvyslance, což by podle nich mohlo ohrozit Starmerovu pozici.
15:24Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...