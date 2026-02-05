Itálie vyšetřuje samozvaného fašistu kvůli střelbě na civilisty v Sarajevu

Vyšetřování milánské prokuratury o takzvaných víkendových odstřelovačích, kteří údajně stříleli na civilisty v Sarajevu během občanské války v devadesátých letech, má prvního podezřelého. Tím je osmdesátiletý muž se sympatiemi ke krajní pravici, píší italská média. Prokuratura se chystá muže vyslechnout a nechala již prohledat jeho bydliště, kde nalezla řadu zbraní.
Milánská prokuratura zahájila vyšetřování v loňském roce na základě oznámení novináře Ezia Gavazzeniho a dvou advokátů. Gavazzeni podle svých slov získal z různých zdrojů informace o tom, že se cizinci vydávali do Sarajeva během obléhání v letech 1992 až 1995, aby tam stříleli na lidi. Za některé zavražděné museli platit bosenským Srbům poplatky.
Vyšetřovaným je muž ze severovýchodní Itálie. Podle médií se jedná o bývalého řidiče nákladního vozu, který často cestoval i na Balkán. Podle deníku Corriere della Sera se označuje za fašistu a policie mu doma zabavila dvě krátké a čtyři dlouhé palné zbraně. Podezřelý je z mnohonásobné vraždy a v pondělí se má dostavit k výslechu. Vzhledem k tomu, že má status vyšetřovaného, bude mít právo nevypovídat.
Podle novináře Gavazzeniho „víkendoví odstřelovači“ odjížděli do Sarajeva z Terstu. Nejednalo se zřejmě jen o Italy. Novinář tvrdí na základě informací od svých zdrojů, že se tehdejší italská tajná služba Sismi dozvěděla o cestách od místních tajných služeb.
Milánská prokuratura shromáždila za několik měsíců několik dokumentů včetně vyjádření bývalé sarajevské starostky Benjaminy Karičové a svědectví jednoho srbského zajatce během občanské války.