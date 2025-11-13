Lidé platili, aby mohli přijet do Sarajeva střílet civilisty, říká novinář

Zločiny války v bývalé Jugoslávii jsou opět v centru pozornosti. Milánské státní zastupitelství začalo po třiceti letech prošetřovat už déle známé obvinění, že italští občané, ale nejen oni, údajně jezdili v devadesátých letech během války v bývalé Jugoslávii do Sarajeva na takzvané sniperské safari. „Platili za to, aby mohli přijet na hory obklopující Sarajevo a beztrestně střílet na jeho obyvatele,“ říká investigativní novinář Ezio Gavazzeni.
Sarajevo leží uprostřed hor. V devadesátých letech to bylo prokletí. Terén umožnil čtyřleté obléhání a ostřelování srbskými jednotkami. Nepřežilo je pět a půl tisíce civilistů. Někteří zřejmě zemřeli kvůli sadistické zábavě.
Prokuratura v Miláně z podnětu investigativního novináře vyšetřuje lidi, kteří podle něj tehdy létali z celého světa do Sarajeva vraždit. „Ukájeli si tím svou zvrácenou touhou,“ říká Gavazzeni.
Do Sarajeva se tehdy jako novinář vracel editor České televize Teodor Marjanovič. Nebezpečné bylo podle něj celé město, nejvíc ale takzvaná sniperská alej vedoucí z centra. „Šlo o zhruba 400 metrů k hotelu Holiday Inn, kde se konaly tiskové konference bosenské vlády. Museli jsme část úseku přebíhat. Zažil jsem i to, že se tam hodně hodně střílelo,“ vzpomíná Marjanovič s tím, že alej byla na dostřel Srbů z kopce Trebevic anebo ze čtvrti Grbavica, kterou Srbové také kontrolovali.
Podle podkladů italské prokuratury měli váleční turisté srbským jednotkám platit vysoké sumy, které se lišily podle toho, zda chtěli střílet na muže, ženy nebo dokonce děti. „Sarajevské safari – dokument z roku 2022 – se toho týká. Jsou v něm výpovědi rodin, jedna například přišla o malou dceru v kočárku. Dívku starou jen několik měsíců,“ přibližuje údajné brutální zločiny Gavazzeni.
Milánské státní zastupitelství se soustředí na italské občany, i když na zvrácený lov podle něj jezdili i cizinci z USA, Ruska, Francie, Švýcarska a Británie. Vyšetřuje také skupinu, která cesty včetně letů z Terstu organizovala.