Chorvatský novinář viní Vučiče z účasti na takzvaném sniperském safari

Chorvatský investigativní novinář Domagoj Margetič obvinil srbského prezidenta Aleksandara Vučiče, že se účastnil takzvaného sniperského safari na občany Sarajeva během války v bývalé Jugoslávii. Vučič prostřednictvím své mluvčí novinářovo tvrzení odmítl. Píše o tom britský list The Telegraph.
Milánské státní zastupitelství začalo v listopadu po třiceti letech prošetřovat už déle známé obvinění, že italští občané, ale nejen oni, údajně jezdili v devadesátých letech během války v bývalé Jugoslávii do Sarajeva na takzvané sniperské safari. „Platili za to, aby mohli přijet na hory obklopující Sarajevo a beztrestně střílet na jeho obyvatele,“ říká investigativní novinář Ezio Gavazzeni.
Novinář Margetič se mimo jiné odkazuje na video, na kterém je Vučič coby mladý muž údajně zachycen v terénním vozidle, na jehož kufru byla umístěna lidská lebka s modrou přilbou mírových sil OSN. Novinář se proto obrátil na italské státní zástupce, kteří sniperské safari vyšetřují. Podle dosavadních zpráv jsou z účasti na něm obvinění Italové, Rusové a Američani, píše The Telegraph.
Novinář uvedl, že přiložil coby důkazy videozáznamy, fotografickou dokumentaci, zvukové a obrazové záznamy, i mediální dokumentaci z té doby. Podle něj byl Vučič „členem polovojenského oddílu pod kontrolou Srbské radikální strany během války v letech 1992 a 1993“. Tato jednotka byla podle reportéra umístěna na židovském hřbitově, který srbské síly využívaly jako pozice pro odstřelovače.
Britský list dodává, že během obléhání Sarajeva bylo při střelbě odstřelovačů zabito více než deset tisíc lidí.
Margetič tvrdí, že současný srbský prezident se na místě pohyboval právě v době zločinů. Odvolával se na videozáznam z roku 1993, na němž je Vučič údajně vidět s puškou. Příznivci prezidenta podle listu tvrdí, že nešlo o pušku, ale o stativ televizní kamery, kterou Vučič nesl, protože v té době pracoval jako novinář. Sám Vučič dříve uvedl, že šlo o deštník.
Mluvčí srbského prezidenta deníku The Telegraph řekla, že tvrzení novináře Margetiče „představují učebnicový příklad zlovolné dezinformace, jejímž účelem je podkopat institucionální a mezinárodní důvěryhodnost Republiky Srbsko a jejího prezidenta.“
Dodala, že Vučič se „neúčastnil bojových akcí, nepoužíval zbraně a neměl žádnou roli v žádných válečných operacích.“
Co italské orgány prošetřují
Podle podkladů italské prokuratury měli turisté srbským jednotkám platit vysoké sumy, které se lišily podle toho, zda chtěli střílet na muže, ženy nebo dokonce děti. „Sarajevské safari – dokument z roku 2022 – se toho týká. Jsou v něm výpovědi rodin, jedna například přišla o malou dceru v kočárku. Dívku starou jen několik měsíců,“ přibližuje údajné brutální zločiny italský novinář Gavazzeni.
Milánské státní zastupitelství se soustředí na italské občany, i když na zvrácený lov podle něj jezdili i cizinci z USA, Ruska, Francie, Švýcarska a Británie. Vyšetřuje také skupinu, která cesty včetně letů z Terstu organizovala.
Samotné video o údajné přítomnosti Vučiče ve vozidle označeném lebkou vložil na sociální sítě balkánský expert a autor Jasmin Mujanovič. Ten říká podle britského listu, že důkazů o „lidském safari“ přibývá. Očekává, že povedou k vyšetřování „ve čtyřech nebo pěti různých zemích“. Dodal rovněž, že tvrzení o zločinech jsou věrohodná, ale měla by být prošetřena a potvrzena italskými a dalšími mezinárodními policejními orgány.