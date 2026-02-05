SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 5. února


před 15 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 5. února 2026.

Ukrajina a Rusko si vyměnily po 157 válečných zajatcích a civilistech

Delegace Spojených států amerických, Ruska a Ukrajiny se dohodly na výměně dohromady 314 zajatců, oznámil ve čtvrtek vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Jde podle něj o první takovou výměnu za posledních pět měsíců. Ruské ministerstvo obrany poté podle státní agentury TASS oznámilo, že Ukrajině předalo 157 zajatých osob a že stejný počet ruských vojáků se vrátil z ukrajinského zajetí. Výměnu potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Více k tématu
Ukrajina a Rusko si vyměnily po 157 válečných zajatcích a civilistech
Propuštěný ukrajinský válečný zajatec po návratu do vlasti
Kontext
Polsko chystá nový balík vojenské pomoci Ukrajině, uvedl v Kyjevě Tusk
Polský premiér Donald Tusk (uprostřed vpravo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj u Památníku padlých obránců Ukrajiny v Kyjevě, 5. února 2026
Kontext
Ruským raketám a dronům čelily Kyjev či železnice v Sumské oblasti
Ukrajinští záchranáři zasahovali po ostřelování Kyjeva


Inflace v lednu zpomalila na 1,6 procenta, byla nejnižší za devět let

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil předběžný odhad lednové inflace. Spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně vzrostly o 1,6 procenta, zlevnily energie. Inflace tak byla nejnižší za víc než devět let. Proti prosinci se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,9 procenta. ČSÚ zveřejnil také údaje o maloobchodní tržbách. Ty bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel loni meziročně stouply o 3,5 procenta, o rok dříve vzrostly o 4,6 procenta.

Více k tématu
Inflace v lednu zpomalila na 1,6 procenta, byla nejnižší za devět let
Ilustrační foto


Policie stíhá tři lidi za podvod s elektronikou, škoda je přes čtyři miliardy

Policie obvinila tři lidi z podvodu se spotřební elektronikou se škodou přes 4,1 miliardy korun. Kauza se podle informací ČTK týká zkrachovalého e-shopu Mamut, který vlastní skupina Plus4U podnikatele Vladimíra Kováře. O obvinění ve čtvrtek informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Jména obviněných nesdělil.

Více k tématu
Policie stíhá tři lidi za podvod s elektronikou, škoda je přes čtyři miliardy
iPhone – ilustrační foto


Starmera ohrožuje kauza exministra Mandelsona, který měl vazby na Epsteina

Britští labouristé varují, že premiér Keir Starmer by mohl přijít o funkci, píše The Guardian. Důvodem je případ bývalého britského ministra a velvyslance v USA Petera Mandelsona, který měl vazby na amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Poslanci požadují zveřejnění dokumentů týkajících se Mandelsonova jmenování do funkce velvyslance, což by podle nich mohlo ohrozit Starmerovu pozici.

Více k tématu
Starmera ohrožuje kauza exministra Mandelsona, který měl vazby na Epsteina
Keir Starmer


Vyšetřeme zneužívání v církvi jako v zahraničí, žádaly oběti na Hradě

Oběti sexuálního zneužívání v církvi žádají zřízení nezávislé komise, která by se případy zabývala a prošetřila je. Spadat by mohla pod některou z výzkumných institucí či univerzit nebo pod ombudsmana, uvedl zástupce obětí Ladislav Koubek. Záležitost řešily oběti s prezidentem Petrem Pavlem. Ten podle Koubka o věci nedávno hovořil s papežem a diskutovat chce rovněž s novým arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Komise se kauzami zabývaly ve Francii či Rakousku.

Více k tématu
Vyšetřeme zneužívání v církvi jako v zahraničí, žádaly oběti na Hradě
Lidé, kteří se stali oběťmi sexuálního zneužívání v katolické církvi, odcházejí z Hradu, kde se setkali s prezidentem Petrem Pavlem


Podívejte se na kapacity středních škol. Nadešel čas přihlášek

Termín podávání přihlášek na střední školy je tu. Žáci 9. tříd a část žáků 5. a 7. tříd by již v tuto chvíli měli mít rozhodnuto, kam se chtějí vydat. Podmínky přijímacího řízení i počty přijímaných žáků byly školy podle zákona povinny zveřejnit do 31. ledna. S výběrem může pomoci i ČT24. Nabízí mapu středních škol v Česku, díky níž se dá odhadem posoudit, jaké jsou kde šance.

Více k tématu
Podívejte se na kapacity středních škol. Nadešel čas přihlášek
Ilustrační grafika
Kontext
Nepodceňovat své schopnosti. Data ukazují, jak na přihlášky na střední školy
Ilustrační foto

Výběr redakce

USA a Rusko se blíží dohodě o dodržování odzbrojovací smlouvy, píše Axios

USA a Rusko se blíží dohodě o dodržování odzbrojovací smlouvy, píše Axios

04:05Aktualizovánopřed 46 mminutami
Česko by s Německem mohlo spolupracovat v jaderné energetice, řekl Havlíček

Česko by s Německem mohlo spolupracovat v jaderné energetice, řekl Havlíček

před 57 mminutami
Pavel jednal se Zůnou a Řehkou o rozvoji armády a vzájemné spolupráci

Pavel jednal se Zůnou a Řehkou o rozvoji armády a vzájemné spolupráci

před 1 hhodinou
Írán zadržel dva zahraniční tankery

Írán zadržel dva zahraniční tankery

před 1 hhodinou
Na rozpoznání obličeje stačí agentům ICE aplikace v mobilu

Na rozpoznání obličeje stačí agentům ICE aplikace v mobilu

před 2 hhodinami
Policie stíhá tři lidi za podvod s elektronikou, škoda je přes čtyři miliardy

Policie stíhá tři lidi za podvod s elektronikou, škoda je přes čtyři miliardy

11:13Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Slovensko nebude nikoho stíhat za darování stíhaček a raketového systému Ukrajině

Slovensko nebude nikoho stíhat za darování stíhaček a raketového systému Ukrajině

před 2 hhodinami
Polsko chystá nový balík vojenské pomoci Ukrajině, uvedl v Kyjevě Tusk

Polsko chystá nový balík vojenské pomoci Ukrajině, uvedl v Kyjevě Tusk

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 5. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 5. února 2026.
před 15 mminutami

Část radních ČT a ČRo poslala ministrům a poslancům výzvu k dialogu o financování médií

Část radních České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) zaslala členům vlády a poslancům otevřený dopis s výzvou k dialogu s odbornou veřejností o financování médií veřejné služby. Kvůli záměru vlády zrušit poplatky za televizi a rozhlas se obávají o budoucnost veřejnoprávních médií. Dopis podepsalo jedenáct z nynějších sedmnácti radních ČT a jeden ze stávajících sedmi radních ČRo.
před 3 hhodinami

The Washington Post masově propouští. Bezos je nám oddán, tvrdí šéfredaktor

Americký miliardář Jeff Bezos coby majitel The Washington Post (WP) zůstává tomuto listu nadále oddán. V rozhovoru se zpravodajským serverem CNN to ve středu řekl šéfredaktor WP Matt Murray. Vyjádřil se tak jen několik hodin po tom, co noviny oznámily masové propouštění.
před 4 hhodinami

O čem plánujeme informovat ve čtvrtek 5. února

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 13 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události středy 4. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 4. února 2026.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

Šéfové ČT a ČRo vyzvali k debatě o financování veřejnoprávních médií

Generální ředitelé České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ve společném prohlášení vyzvali ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy) k vytvoření pracovní skupiny za účelem odborného projednání změn zamýšlených vládou ve financování médií veřejné služby. Za preferovanou formu financování považují rozhlasové a televizní poplatky. Podle Klempíře ministerstvo připravuje několik modelů, které nejdřív projedná koalice. Teprve poté je představí a nabídne odborné veřejnosti k debatě.
včeraAktualizovánovčera v 13:57

SOUHRN: Zásadní události úterý 3. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 3. února 2026.
3. 2. 2026Aktualizováno3. 2. 2026

Stomatová a Šafaříková získaly Cenu Ferdinanda Peroutky

Cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2025 získaly reportérka Darja Stomatová z České televize (ČT) a komentátorka Kateřina Šafaříková ze Seznam Zpráv. Informovala o tom místopředsedkyně Společnosti Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová. Stomatová je válečnou a zahraniční reportérkou, Šafaříková se věnuje komentování evropské politiky. Obě převzaly ocenění v pondělí v Centru současného umění DOX v Praze.
2. 2. 2026Aktualizováno2. 2. 2026
Načítání...