SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 5. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 5. února 2026.
Ukrajina a Rusko si vyměnily po 157 válečných zajatcích a civilistech
Delegace Spojených států amerických, Ruska a Ukrajiny se dohodly na výměně dohromady 314 zajatců, oznámil ve čtvrtek vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Jde podle něj o první takovou výměnu za posledních pět měsíců. Ruské ministerstvo obrany poté podle státní agentury TASS oznámilo, že Ukrajině předalo 157 zajatých osob a že stejný počet ruských vojáků se vrátil z ukrajinského zajetí. Výměnu potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Inflace v lednu zpomalila na 1,6 procenta, byla nejnižší za devět let
Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil předběžný odhad lednové inflace. Spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně vzrostly o 1,6 procenta, zlevnily energie. Inflace tak byla nejnižší za víc než devět let. Proti prosinci se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,9 procenta. ČSÚ zveřejnil také údaje o maloobchodní tržbách. Ty bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel loni meziročně stouply o 3,5 procenta, o rok dříve vzrostly o 4,6 procenta.
Policie stíhá tři lidi za podvod s elektronikou, škoda je přes čtyři miliardy
Policie obvinila tři lidi z podvodu se spotřební elektronikou se škodou přes 4,1 miliardy korun. Kauza se podle informací ČTK týká zkrachovalého e-shopu Mamut, který vlastní skupina Plus4U podnikatele Vladimíra Kováře. O obvinění ve čtvrtek informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Jména obviněných nesdělil.
Starmera ohrožuje kauza exministra Mandelsona, který měl vazby na Epsteina
Britští labouristé varují, že premiér Keir Starmer by mohl přijít o funkci, píše The Guardian. Důvodem je případ bývalého britského ministra a velvyslance v USA Petera Mandelsona, který měl vazby na amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Poslanci požadují zveřejnění dokumentů týkajících se Mandelsonova jmenování do funkce velvyslance, což by podle nich mohlo ohrozit Starmerovu pozici.
Vyšetřeme zneužívání v církvi jako v zahraničí, žádaly oběti na Hradě
Oběti sexuálního zneužívání v církvi žádají zřízení nezávislé komise, která by se případy zabývala a prošetřila je. Spadat by mohla pod některou z výzkumných institucí či univerzit nebo pod ombudsmana, uvedl zástupce obětí Ladislav Koubek. Záležitost řešily oběti s prezidentem Petrem Pavlem. Ten podle Koubka o věci nedávno hovořil s papežem a diskutovat chce rovněž s novým arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Komise se kauzami zabývaly ve Francii či Rakousku.
Podívejte se na kapacity středních škol. Nadešel čas přihlášek
Termín podávání přihlášek na střední školy je tu. Žáci 9. tříd a část žáků 5. a 7. tříd by již v tuto chvíli měli mít rozhodnuto, kam se chtějí vydat. Podmínky přijímacího řízení i počty přijímaných žáků byly školy podle zákona povinny zveřejnit do 31. ledna. S výběrem může pomoci i ČT24. Nabízí mapu středních škol v Česku, díky níž se dá odhadem posoudit, jaké jsou kde šance.