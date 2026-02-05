Zakázku na cyklověž v Hradci vyhrál uchazeč kritizovaný z nezkušenosti


5. 2. 2026
Události v regionech: Spory o tendr na cyklověž v Hradci Králové
Zdroj: ČT24

Hradec Králové chce postavit novou cyklověž pro 120 kol s fotovoltaikou. Zakázku za 22,4 milionu korun bez DPH vyhrál podnikatel a učitel královéhradecké průmyslové školy Václav Břeň, který přitom podobný objekt dosud nikdy nerealizoval. Podoba ani provoz systému zatím nejsou veřejně známé.

V Hradci Králové v minulosti stály dvě parkovací věže pro kola. Město je zbouralo a chce nechat postavit třetí – ocelovou s fotovoltaikou pro 120 kol. „Máme řešení, které nabízí osm vstupů, to znamená, že kola se budou odbavovat osmkrát rychleji. Představte si oběžný výtah, ve kterém jsou boxy, a do nich se kola umísťují,“ popsal Břeň, který vyhrál výběrové řízení.

Dodavatele nechce autor uvést. Stavět bude metodou design and build, věž si sám navrhne. Cena má být 22,4 milionu korun bez daně – o 3,5 milionu méně než nabídka konkurenta Rudolfa Bernarta ze společnosti Systematica, který v Česku postavil už 23 věží. „To, že vyhrál dodavatel, který nemá ani jednu realizaci v České republice, je samozřejmě pro nás překvapení,“ řekl.

Boom parkovišť pro kola v Hradci končí, žádné další nepřibude
obrázek

Město: plnění smlouvy budeme tvrdě hlídat

„Ta smlouva je poměrně ostrá a označit nějaký subjekt předem, že není schopen to zvládnout, není fér. Budeme tvrdě dbát na to, aby smlouva byla naplněna,“ ujistil náměstek primátorky Hradce Králové Lukáš Řádek (TOP 09).

Cyklověž má stát mezi fotbalovou arénou a koupalištěm Flošna. Obslouží návštěvníky obou areálů. Tým architekta Tomáše Vymetálka, který zónu řešil, ale o věži nic neví.

Cyklověž v Břeclavi je prázdná, venkovní stojany přeplněné
Na kolaudaci čeká i cyklověž v Hodoníně

„Nemyslím si, že je správné soutěžit jenom na cenu. Systém by měl být známý minimálně projektantům a architektům. Je běžné, že dalším kritériem jsou například reference,“ poznamenal Bernart.

Na dotaz, jestli si nevzal velké sousto, Břeň odpověděl, že ne. „Ve chvíli, kdy máme dodavatele, který to dokáže postavit na klíč, tak se toho nebojím. Pokud bych to tady měl vyvinout za tři měsíce, tak se toho bojím,“ vysvětlil. Výherce tendru čeká na schválení návrhu radnicí, pak prý bude projektovat a stavět.

Hradec Králové chce postavit novou cyklověž pro 120 kol s fotovoltaikou. Zakázku za 22,4 milionu korun bez DPH vyhrál podnikatel a učitel královéhradecké průmyslové školy Václav Břeň, který přitom podobný objekt dosud nikdy nerealizoval. Podoba ani provoz systému zatím nejsou veřejně známé.
