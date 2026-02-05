The Washington Post masově propouští. Bezos je nám oddán, tvrdí šéfredaktor


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americký miliardář Jeff Bezos coby majitel The Washington Post (WP) zůstává tomuto listu nadále oddán. V rozhovoru se zpravodajským serverem CNN to ve středu řekl šéfredaktor WP Matt Murray. Vyjádřil se tak jen několik hodin po tom, co noviny oznámily masové propouštění.

„On chce, aby byl Post větší, relevantní a prosperující institucí,“ tvrdí Murray. Použil přitom hovorový název novin, kterým se někdy také říká zkráceně jen WaPo.

Mnozí novináři WP ale o Bezosových plánech pochybují a tvrdí, že k růstu se nelze dostat přes takové škrtání, jaké bylo oznámeno. Podle lidí obeznámených se situací byl ve středu propuštěn zhruba každý třetí zaměstnanec, včetně více než tří set lidí v newsroomu.

Pentagon odebral akreditace desítkám médií. Odmítla nová pravidla
Pentagon

Razantní škrty navíc ještě zesílily pozornost upřenou na Bezose. Řada novinářů WP si klade otázku, zda se Bezos nerozhodne list prodat — a někteří dokonce doufají, že ho prodá, píše CNN.

„Pokud už Jeff Bezos není ochoten investovat do poslání, které tento list po generace definovalo, a sloužit milionům lidí, kteří jsou na žurnalistice Postu závislí, pak si Post zaslouží správce, který to dělat bude,“ vzkázal v prohlášení odborový svaz The Post Guild.

Tlak na zastavení ztrát

Ke své současné vizi, pokud jde o washingtonský deník, se Bezos nevyjádřil. Soukromě ale na vedení listu tlačil, aby zastavilo každoroční ztráty, vrátilo noviny k ziskovému hospodaření a našlo udržitelnou cestu vpřed.

V telefonickém rozhovoru byl Murray zdrženlivý ohledně podrobností kolem svých jednání s Bezosem a odmítl uvést, kdy s ním naposledy mluvil. Středu však označil za ‚den resetu‘ a doplnil, že Bezos podporuje snahy o změnu fungování deníku.

Aktivisté v Benátkách odmítají Bezosův dar
Jeff Bezos a Lauren Sánchezová v Benátkách

„Z mého pohledu mohu říct, že nám Jeff poskytuje naprostou podporu, pokud jde o to dát firmu do pořádku a připravit ji na růst,“ řekl Murray. „A z mého pohledu šéfa zpravodajství je jako vlastník dokonalý – nezasahuje do redakčního mandátu, nenařizuje, co máme dělat, nereaguje na jednotlivé články, neřídí obsah a rozumí potřebám a prioritám toho, co se naší žurnalistikou snažíme dělat. To je to, čeho si na vlastníkovi cením,“ vyjmenoval šéfredaktor.

Někteří zaměstnanci The Washington Post nedávno psali Bezosovi dopisy ve snaze udržet si pracovní místo, ovšem neúspěšně. Teď se začali organizovat on-line pod hashtagem #SaveThePost.

Pracujeme na AI, říká šéfredaktor

Murray tvrdí, že když poprvé zaslechl slova ‚zachraňte Post‘, tak to bylo právě od Bezose. Ten okamžik přišel na konci roku 2024, když Bezos vystoupil na konferenci DealBook pořádané listem The New York Times a řekl: „Jednou jsme zachránili The Washington Post a zachráníme ho i podruhé.“

Murray, který byl oficiálně jmenován výkonným šéfredaktorem zhruba ve stejnou dobu, se stal hlavní veřejnou tváří středečního oznámení masového propouštění. To vedlo některé k zamyšlení nad úlohou vydavatele a generálního ředitele Willa Lewise, který se zaměstnanci v této věci nekomunikoval.

FBI prohledala dům novinářky Washington Post, prý kvůli citlivým informacím
Redakce listu Washington Post ve Washingtonu

Bezos před dvěma roky Lewise osobně jmenoval, aby ztrátové hospodaření novin otočil. Zaměstnanci říkají, že jeho působení zatím přineslo jen velmi málo viditelných výsledků. Murray ale v rozhovoru Lewise obhajoval.

„(Lewis) pracuje na vytváření alternativních zdrojů příjmů,“ popsal. „Pracuje na vývoji různých druhů umělé inteligence (AI) a produktových technologií. Něco z toho je experimentální. Nemohu říct, že z toho všechno zabralo, ale mít experimentální přístup je také součást toho, co jsme potřebovali.“ Murray také podotkl, že Lewis posunul digitální předplatné WP do výrazně lepšího stavu, což považuje za úspěch.

O propuštění se dozvěděla uprostřed válečné zóny

List přišel o stovky tisíc předplatitelů, když Bezos rozladil do té doby loajální čtenáře tím, že koncem roku 2024 zrušil plánované doporučení na stránce redakčních názorů ve prospěch Kamaly Harrisové před prezidentskými volbami v USA. Následné změny v sekci názorů navíc vyvolaly obavy, že Bezos noviny využívá k tomu, aby získal přízeň prezidenta Donalda Trumpa a z ní pak mohly těžit miliardářovy firmy Amazon a Blue Origin.

Bílý dům zřídil „síň hanby“, na webu útočí bez důkazů na média i novináře
Novináři v Bílém domě

„Naší prací by mělo být velmi důrazně psát o Trumpovi beze strachu či přízně, a přesně to děláme,“ prohlašuje Murray. „Pokračujeme v tom a náš skvělý tým produkuje spoustu kvalitní práce v této oblasti, jak víte, protože přinášíme spoustu exkluzivních zpráv,“ zdůraznil šéfredaktor.

Na otázku, zda bude The Washington Post i nadále reportovat o Amazonu, i když reportérka pro tuto oblast Caroline O’Donovanová byla propuštěna, Murray odpověděl kladně. „Technologie pro nás zůstávají důležité,“ ujistil. Zaměstnanci přitom hlásí, že více než polovina reportérů zaměřených na sektor vyspělých technologií byla propuštěna.

Zaměstnanci listu se o masivním propouštění ve středu dozvěděli na on-line poradě. Například reportérka Lizzie Johnsonová na síti X napsala, že o svém propuštění se dozvěděla uprostřed válečné zóny. Jako zpravodajka WP totiž působí na Ukrajině. „Nemám slov. Jsem zdrcena,“ svěřila se.

Mediální organizace NPR žaluje Trumpa
Logo mediální organizace NPR se siluetou Donalda Trumpa

Výběr redakce

Ázerbájdžánský soud vyměřil doživotí některým bývalým činitelům Karabachu

Ázerbájdžánský soud vyměřil doživotí některým bývalým činitelům Karabachu

před 6 mminutami
Ukrajina a Rusko si vyměnily po 157 válečných zajatcích a civilistech

Ukrajina a Rusko si vyměnily po 157 válečných zajatcích a civilistech

11:53Aktualizovánopřed 8 mminutami
Nejvyšší soud USA dovolil Kalifornii překreslit volební obvody

Nejvyšší soud USA dovolil Kalifornii překreslit volební obvody

před 1 hhodinou
Ruským raketám a dronům čelily Kyjev či železnice v Sumské oblasti

Ruským raketám a dronům čelily Kyjev či železnice v Sumské oblasti

10:31Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Inflace v lednu zpomalila na 1,6 procenta, byla nejnižší za devět let

Inflace v lednu zpomalila na 1,6 procenta, byla nejnižší za devět let

09:23Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Německý Stuttgart postihl krátký výpadek proudu, příčinou byl pokles napětí

Německý Stuttgart postihl krátký výpadek proudu, příčinou byl pokles napětí

11:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Policie stíhá tři lidi za podvod s elektronikou, škoda je přes čtyři miliardy

Policie stíhá tři lidi za podvod s elektronikou, škoda je přes čtyři miliardy

11:13Aktualizovánopřed 3 hhodinami
NATO po konci platnosti smlouvy Nový START vyzývá ke zdrženlivosti, píše AFP

NATO po konci platnosti smlouvy Nový START vyzývá ke zdrženlivosti, píše AFP

04:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

Část radních ČT a ČRo poslala ministrům a poslancům výzvu k dialogu o financování médií

Část radních České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) zaslala členům vlády a poslancům otevřený dopis s výzvou k dialogu s odbornou veřejností o financování médií veřejné služby. Kvůli záměru vlády zrušit poplatky za televizi a rozhlas se obávají o budoucnost veřejnoprávních médií. Dopis podepsalo jedenáct z nynějších sedmnácti radních ČT a jeden ze stávajících sedmi radních ČRo.
před 45 mminutami

The Washington Post masově propouští. Bezos je nám oddán, tvrdí šéfredaktor

Americký miliardář Jeff Bezos coby majitel The Washington Post (WP) zůstává tomuto listu nadále oddán. V rozhovoru se zpravodajským serverem CNN to ve středu řekl šéfredaktor WP Matt Murray. Vyjádřil se tak jen několik hodin po tom, co noviny oznámily masové propouštění.
před 1 hhodinou

O čem plánujeme informovat ve čtvrtek 5. února

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 10 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události středy 4. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 4. února 2026.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Šéfové ČT a ČRo vyzvali k debatě o financování veřejnoprávních médií

Generální ředitelé České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ve společném prohlášení vyzvali ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy) k vytvoření pracovní skupiny za účelem odborného projednání změn zamýšlených vládou ve financování médií veřejné služby. Za preferovanou formu financování považují rozhlasové a televizní poplatky. Podle Klempíře ministerstvo připravuje několik modelů, které nejdřív projedná koalice. Teprve poté je představí a nabídne odborné veřejnosti k debatě.
včeraAktualizovánovčera v 13:57

SOUHRN: Zásadní události úterý 3. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 3. února 2026.
3. 2. 2026Aktualizováno3. 2. 2026

Stomatová a Šafaříková získaly Cenu Ferdinanda Peroutky

Cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2025 získaly reportérka Darja Stomatová z České televize (ČT) a komentátorka Kateřina Šafaříková ze Seznam Zpráv. Informovala o tom místopředsedkyně Společnosti Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová. Stomatová je válečnou a zahraniční reportérkou, Šafaříková se věnuje komentování evropské politiky. Obě převzaly ocenění v pondělí v Centru současného umění DOX v Praze.
2. 2. 2026Aktualizováno2. 2. 2026

SOUHRN: Zásadní události pondělí 2. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 2. února 2026.
2. 2. 2026Aktualizováno2. 2. 2026
Načítání...