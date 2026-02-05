The Washington Post masově propouští. Bezos je nám oddán, tvrdí šéfredaktor

Americký miliardář Jeff Bezos coby majitel The Washington Post (WP) zůstává tomuto listu nadále oddán. V rozhovoru se zpravodajským serverem CNN to ve středu řekl šéfredaktor WP Matt Murray. Vyjádřil se tak jen několik hodin po tom, co noviny oznámily masové propouštění.
„On chce, aby byl Post větší, relevantní a prosperující institucí,“ tvrdí Murray. Použil přitom hovorový název novin, kterým se někdy také říká zkráceně jen WaPo.
Mnozí novináři WP ale o Bezosových plánech pochybují a tvrdí, že k růstu se nelze dostat přes takové škrtání, jaké bylo oznámeno. Podle lidí obeznámených se situací byl ve středu propuštěn zhruba každý třetí zaměstnanec, včetně více než tří set lidí v newsroomu.
Razantní škrty navíc ještě zesílily pozornost upřenou na Bezose. Řada novinářů WP si klade otázku, zda se Bezos nerozhodne list prodat — a někteří dokonce doufají, že ho prodá, píše CNN.
„Pokud už Jeff Bezos není ochoten investovat do poslání, které tento list po generace definovalo, a sloužit milionům lidí, kteří jsou na žurnalistice Postu závislí, pak si Post zaslouží správce, který to dělat bude,“ vzkázal v prohlášení odborový svaz The Post Guild.
Tlak na zastavení ztrát
Ke své současné vizi, pokud jde o washingtonský deník, se Bezos nevyjádřil. Soukromě ale na vedení listu tlačil, aby zastavilo každoroční ztráty, vrátilo noviny k ziskovému hospodaření a našlo udržitelnou cestu vpřed.
V telefonickém rozhovoru byl Murray zdrženlivý ohledně podrobností kolem svých jednání s Bezosem a odmítl uvést, kdy s ním naposledy mluvil. Středu však označil za ‚den resetu‘ a doplnil, že Bezos podporuje snahy o změnu fungování deníku.
„Z mého pohledu mohu říct, že nám Jeff poskytuje naprostou podporu, pokud jde o to dát firmu do pořádku a připravit ji na růst,“ řekl Murray. „A z mého pohledu šéfa zpravodajství je jako vlastník dokonalý – nezasahuje do redakčního mandátu, nenařizuje, co máme dělat, nereaguje na jednotlivé články, neřídí obsah a rozumí potřebám a prioritám toho, co se naší žurnalistikou snažíme dělat. To je to, čeho si na vlastníkovi cením,“ vyjmenoval šéfredaktor.
Někteří zaměstnanci The Washington Post nedávno psali Bezosovi dopisy ve snaze udržet si pracovní místo, ovšem neúspěšně. Teď se začali organizovat on-line pod hashtagem #SaveThePost.
Pracujeme na AI, říká šéfredaktor
Murray tvrdí, že když poprvé zaslechl slova ‚zachraňte Post‘, tak to bylo právě od Bezose. Ten okamžik přišel na konci roku 2024, když Bezos vystoupil na konferenci DealBook pořádané listem The New York Times a řekl: „Jednou jsme zachránili The Washington Post a zachráníme ho i podruhé.“
Murray, který byl oficiálně jmenován výkonným šéfredaktorem zhruba ve stejnou dobu, se stal hlavní veřejnou tváří středečního oznámení masového propouštění. To vedlo některé k zamyšlení nad úlohou vydavatele a generálního ředitele Willa Lewise, který se zaměstnanci v této věci nekomunikoval.
Bezos před dvěma roky Lewise osobně jmenoval, aby ztrátové hospodaření novin otočil. Zaměstnanci říkají, že jeho působení zatím přineslo jen velmi málo viditelných výsledků. Murray ale v rozhovoru Lewise obhajoval.
„(Lewis) pracuje na vytváření alternativních zdrojů příjmů,“ popsal. „Pracuje na vývoji různých druhů umělé inteligence (AI) a produktových technologií. Něco z toho je experimentální. Nemohu říct, že z toho všechno zabralo, ale mít experimentální přístup je také součást toho, co jsme potřebovali.“ Murray také podotkl, že Lewis posunul digitální předplatné WP do výrazně lepšího stavu, což považuje za úspěch.
O propuštění se dozvěděla uprostřed válečné zóny
List přišel o stovky tisíc předplatitelů, když Bezos rozladil do té doby loajální čtenáře tím, že koncem roku 2024 zrušil plánované doporučení na stránce redakčních názorů ve prospěch Kamaly Harrisové před prezidentskými volbami v USA. Následné změny v sekci názorů navíc vyvolaly obavy, že Bezos noviny využívá k tomu, aby získal přízeň prezidenta Donalda Trumpa a z ní pak mohly těžit miliardářovy firmy Amazon a Blue Origin.
„Naší prací by mělo být velmi důrazně psát o Trumpovi beze strachu či přízně, a přesně to děláme,“ prohlašuje Murray. „Pokračujeme v tom a náš skvělý tým produkuje spoustu kvalitní práce v této oblasti, jak víte, protože přinášíme spoustu exkluzivních zpráv,“ zdůraznil šéfredaktor.
Na otázku, zda bude The Washington Post i nadále reportovat o Amazonu, i když reportérka pro tuto oblast Caroline O’Donovanová byla propuštěna, Murray odpověděl kladně. „Technologie pro nás zůstávají důležité,“ ujistil. Zaměstnanci přitom hlásí, že více než polovina reportérů zaměřených na sektor vyspělých technologií byla propuštěna.
Zaměstnanci listu se o masivním propouštění ve středu dozvěděli na on-line poradě. Například reportérka Lizzie Johnsonová na síti X napsala, že o svém propuštění se dozvěděla uprostřed válečné zóny. Jako zpravodajka WP totiž působí na Ukrajině. „Nemám slov. Jsem zdrcena,“ svěřila se.