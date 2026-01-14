FBI prohledala dům novinářky Washington Post, prý kvůli citlivým informacím

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) ve středu prohledal domov reportérky deníku Washington Post ve Virginii v rámci vyšetřování dodavatele Pentagonu obviněného z nelegálního držení a sdílení tajných vládních dokumentů, informovaly list a také ministryně spravedlnosti Pam Bondiová. Podle ní reportérka zveřejňovala utajované informace, které jí nelegálně sdělil dodavatel. Dotyčného zadrželi.
Washington Post napsal, že není neobvyklé, že FBI vyšetřuje úniky informací kolem novinářů, kteří zveřejňují citlivé vládní informace. List však označil za vysoce neobvyklé a agresivní, že agenti FBI prohledali domov novináře.
Bondiová v příspěvku napsala, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa „nebude tolerovat úniky utajovaných informací, jejichž zveřejnění představuje vážné riziko pro národní bezpečnost a pro statečné muže a ženy, kteří slouží naší zemi“. O domovní prohlídku podle ní požádalo ministerstvo obrany.
Reportérka Hannah Natansonová byla doma, když federální agenti prohledávali její domov a elektronické přístroje, přičemž jí zabavili telefon, dva notebooky a chytré hodinky. Jeden z notebooků je její osobní, zatímco druhý je pracovní a vydal jí ho Washington Post.
Vyšetřovatelé Natansonové sdělili, že není předmětem jejich vyšetřování. Povolení k domovní prohlídce podle listu uvádí, že úřady vyšetřují Aurelia Pereze-Lugonese, systémového administrátora z Marylandu. Perez-Lugones v minulosti prošel nejvyšší bezpečnostní prověrkou a nyní čelí obvinění, že získal přístup k utajovaným zprávám zpravodajských služeb a že si je odnesl domů. Tyto zprávy byly podle FBI nalezeny v jeho krabičce na jídlo a ve sklepě jeho domu.
Natansonová novinářsky pokrývá federální pracovní sílu a během prvního roku Trumpova druhého funkčního období se podílela na nejvýznamnějším a nejcitlivějším zpravodajství listu, napsal Washington Post. Trumpova administrativa během tohoto období usilovala o zásadní zredukování federální správy. Reportérka nedávno zveřejnila článek, ve kterém popsala, jak získávala stovky nových zdrojů, čímž si od svých kolegů vysloužila přezdívku Zaříkávačka federální vlády.