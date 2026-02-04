SOUHRN: Zásadní události středy 4. února


před 59 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 4. února 2026.

Sněmovna pokračuje v jednání o nedůvěře Babišově vládě

Poslanci pokračují v jednání o vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů. V debatě převažují opoziční výtky nejen k vyostření sporu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, ale také třeba k navrženému schodkovému rozpočtu. Kabinet ANO, SPD a Motoristů první opoziční snaze o nedůvěru s největší pravděpodobností odolá. Opozice kritizovala, že od úterý na jednání chyběl přímo šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka, ve středu odpoledne na schůzi dorazil poté, co mu počasí znemožnilo cestu do USA.

Více k tématu
Sněmovna pokračuje v jednání o nedůvěře Babišově vládě
Premiér Andrej Babiš (ANO) hovoří na schůzi sněmovny svolané z opozičního podnětu k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě


Téma Turka je dle Babiše i Hradu uzavřené. Macinka mluví o prezidentském aktivismu

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že s prezidentem Petrem Pavlem bude jednat o zahraniční politice sám. Koordinační schůzky ústavních činitelů na Hradě se podle něj neosvědčily. Babiš ve středu také řekl, že prezident Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí nikdy nejmenuje. Hrad později sdělil, že prezident je připraven jmenovat nového šéfa resortu a čeká na návrh Babiše. Podle Hradu se Pavel s premiérem shodli také na tom, že ministerstvo zahraničí nemůže hlavu státu ignorovat. Šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé) míní, že Pavel nejmenoval Turka kvůli subjektivnímu hodnotovému soudu.

Více k tématu
Téma Turka je podle Babiše i Hradu uzavřené. Macinka mluví o „prezidentském aktivismu“
Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš


Trump podepsal zákon ukončující částečný shutdown

Americká Sněmovna reprezentantů v úterý přijala návrh zákona zajišťující další financování federální vlády. Ukončila tím od soboty trvající částečný shutdown, tedy omezení chodu některých federálních úřadů. Zákon, který podle agentury AP stanoví výdaje v hodnotě přibližně 1,2 bilionu dolarů (24,7 bilionu korun), následně podepsal americký prezident Donald Trump.

Více k tématu
Trump podepsal zákon ukončující částečný shutdown
Ilustrační snímek


Počet obětí útoku ozbrojenců v Nigérii vzrostl podle lokálních zdrojů na 170

Počet obětí útoku ozbrojených banditů na vesnici Woro v západonigerijském státě Kwara vzrostl na nejméně 170. Pátrání po dalších tělech pokračuje, informoval ve středu odpoledne agenturu Reuters tamní zákonodárce Saidu Baba Ahmed. Předchozí bilance činila 162 mrtvých, během dne opakovaně rostla. Útočníci v úterý večer zapálili domy i obchody v odlehlé obci. Informace o incidentu potvrdila policie i guvernér státu, napsala agentura AFP.

Více k tématu
Počet obětí útoku ozbrojenců v Nigérii vzrostl podle lokálních zdrojů na 170
Vojáci nigerijské armády, ilustrační snímek


Kvůli poruše jsou tisíce domácností na Sokolovsku bez tepla

Kvůli technologické poruše bloků elektrárny Tisová byla ve středu dopoledne přerušena dodávka tepla a teplé vody na Sokolovsku. Jde o domácnosti v Sokolově napojené na systém centrálního zásobování teplem a dále o města a obce Habartov, Bukovany, Citice a Březovou u Sokolova. Řádově je to asi dvanáct tisíc domácností a další odběratelé, informovala Sokolovská uhelná. Havárie ovlivní i fungování škol ve městě během čtvrtka.

Více k tématu
Kvůli poruše jsou tisíce domácností na Sokolovsku bez tepla
Elektrárna Tisová na Sokolovsku


Z Dolu ČSM vyjel poslední vozík. Těžba černého uhlí v Česku skončila

Horníci vyvezli z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku symbolický poslední vozík s černým uhlím. Definitivně tak po téměř 250 letech skončilo dobývání černého uhlí nejen v ostravsko-karvinském revíru, ale i v celé České republice.

Více k tématu
Z Dolu ČSM vyjel poslední vozík. Těžba černého uhlí v Česku skončila
Slavnostní vyvezení posledního vozíku černého uhlí z Dolu ČSM


Za obsah na sociálních sítích mají být trestně odpovědní jejich manažeři, plánuje Španělsko

Španělsko má v úmyslu zakázat sociální sítě pro své občany mladší 16 let. Bude také od těchto platforem vyžadovat, aby používaly přísné nástroje pro ověřování věku, které nebude možné snadno obelhat. Připojí se tak k Austrálii, Francii a Dánsku, které už oznámily vlastní pravidla, která mají snížit negativní dopady sociálních sítí na děti. Zároveň chce Madrid zavést zákony, podle nichž by trestní odpovědnost za obsah sítí měli nést i manažeři firem provozujících sociální sítě.

Více k tématu
Za obsah na sociálních sítích mají být trestně odpovědní jejich manažeři, plánuje Španělsko
Ilustrační grafika

Výběr redakce

Muže, který chtěl předloni zabít Trumpa, poslal soud na doživotí do vězení

Muže, který chtěl předloni zabít Trumpa, poslal soud na doživotí do vězení

18:47Aktualizovánopřed 6 mminutami
Babiš jednal s Meloniovou o konkurenceschopnosti či migraci

Babiš jednal s Meloniovou o konkurenceschopnosti či migraci

16:57Aktualizovánopřed 20 mminutami
Téma Turka je dle Babiše i Hradu uzavřené. Macinka mluví o prezidentském aktivismu

Téma Turka je dle Babiše i Hradu uzavřené. Macinka mluví o prezidentském aktivismu

01:29Aktualizovánopřed 48 mminutami
V Abú Dhabí skončil první den druhého kola jednání USA, Ruska a Ukrajiny

V Abú Dhabí skončil první den druhého kola jednání USA, Ruska a Ukrajiny

12:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Francouzská kontrarozvědka zadržela čtyři lidi, podezírá je ze špionáže pro Čínu

Francouzská kontrarozvědka zadržela čtyři lidi, podezírá je ze špionáže pro Čínu

17:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Sněmovna pokračuje v jednání o nedůvěře Babišově vládě

ŽivěSněmovna pokračuje v jednání o nedůvěře Babišově vládě

08:57Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Kvůli poruše jsou tisíce domácností na Sokolovsku bez tepla

Kvůli poruše jsou tisíce domácností na Sokolovsku bez tepla

12:17Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Korupce nezmizela, výsledky jsou žalostné, varoval šéf slovenské prokuratury

Korupce nezmizela, výsledky jsou žalostné, varoval šéf slovenské prokuratury

14:13Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události středy 4. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 4. února 2026.
před 59 mminutami

Šéfové ČT a ČRo vyzvali k debatě o financování veřejnoprávních médií

Generální ředitelé České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ve společném prohlášení vyzvali ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy) k vytvoření pracovní skupiny za účelem odborného projednání změn zamýšlených vládou ve financování médií veřejné služby. Za preferovanou formu financování považují rozhlasové a televizní poplatky. Podle Klempíře ministerstvo připravuje několik modelů, které nejdřív projedná koalice. Teprve poté je představí a nabídne odborné veřejnosti k debatě.
10:17Aktualizovánopřed 5 hhodinami

O čem plánujeme informovat ve středu 4. února

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 14 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události úterý 3. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 3. února 2026.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Stomatová a Šafaříková získaly Cenu Ferdinanda Peroutky

Cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2025 získaly reportérka Darja Stomatová z České televize (ČT) a komentátorka Kateřina Šafaříková ze Seznam Zpráv. Informovala o tom místopředsedkyně Společnosti Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová. Stomatová je válečnou a zahraniční reportérkou, Šafaříková se věnuje komentování evropské politiky. Obě převzaly ocenění v pondělí v Centru současného umění DOX v Praze.
2. 2. 2026Aktualizováno2. 2. 2026

SOUHRN: Zásadní události pondělí 2. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 2. února 2026.
2. 2. 2026Aktualizováno2. 2. 2026

SOUHRN: Zásadní události neděle 1. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 1. února 2026.
1. 2. 2026

Seriál Modrá krev zásadně změnil pohled na aristokracii, říká Kinský

Zatímco v zahraničí plní šlechta stránky bulváru, v Česku patří spíš do učebnic dějepisu. Česká šlechta byla tvrdě perzekvována nacistickým a komunistickým režimem a její příběhy dlouho zůstávaly stranou. Změnit to pomohl seriál České televize Modrá krev. Jeho průvodce František Kinský byl hostem Interview speciál, kterým provázela Jana Peroutková.
31. 1. 2026
Načítání...