SOUHRN: Zásadní události středy 4. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 4. února 2026.
Sněmovna pokračuje v jednání o nedůvěře Babišově vládě
Poslanci pokračují v jednání o vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů. V debatě převažují opoziční výtky nejen k vyostření sporu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, ale také třeba k navrženému schodkovému rozpočtu. Kabinet ANO, SPD a Motoristů první opoziční snaze o nedůvěru s největší pravděpodobností odolá. Opozice kritizovala, že od úterý na jednání chyběl přímo šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka, ve středu odpoledne na schůzi dorazil poté, co mu počasí znemožnilo cestu do USA.
Téma Turka je dle Babiše i Hradu uzavřené. Macinka mluví o prezidentském aktivismu
Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že s prezidentem Petrem Pavlem bude jednat o zahraniční politice sám. Koordinační schůzky ústavních činitelů na Hradě se podle něj neosvědčily. Babiš ve středu také řekl, že prezident Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí nikdy nejmenuje. Hrad později sdělil, že prezident je připraven jmenovat nového šéfa resortu a čeká na návrh Babiše. Podle Hradu se Pavel s premiérem shodli také na tom, že ministerstvo zahraničí nemůže hlavu státu ignorovat. Šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé) míní, že Pavel nejmenoval Turka kvůli subjektivnímu hodnotovému soudu.
Trump podepsal zákon ukončující částečný shutdown
Americká Sněmovna reprezentantů v úterý přijala návrh zákona zajišťující další financování federální vlády. Ukončila tím od soboty trvající částečný shutdown, tedy omezení chodu některých federálních úřadů. Zákon, který podle agentury AP stanoví výdaje v hodnotě přibližně 1,2 bilionu dolarů (24,7 bilionu korun), následně podepsal americký prezident Donald Trump.
Počet obětí útoku ozbrojenců v Nigérii vzrostl podle lokálních zdrojů na 170
Počet obětí útoku ozbrojených banditů na vesnici Woro v západonigerijském státě Kwara vzrostl na nejméně 170. Pátrání po dalších tělech pokračuje, informoval ve středu odpoledne agenturu Reuters tamní zákonodárce Saidu Baba Ahmed. Předchozí bilance činila 162 mrtvých, během dne opakovaně rostla. Útočníci v úterý večer zapálili domy i obchody v odlehlé obci. Informace o incidentu potvrdila policie i guvernér státu, napsala agentura AFP.
Kvůli poruše jsou tisíce domácností na Sokolovsku bez tepla
Kvůli technologické poruše bloků elektrárny Tisová byla ve středu dopoledne přerušena dodávka tepla a teplé vody na Sokolovsku. Jde o domácnosti v Sokolově napojené na systém centrálního zásobování teplem a dále o města a obce Habartov, Bukovany, Citice a Březovou u Sokolova. Řádově je to asi dvanáct tisíc domácností a další odběratelé, informovala Sokolovská uhelná. Havárie ovlivní i fungování škol ve městě během čtvrtka.
Z Dolu ČSM vyjel poslední vozík. Těžba černého uhlí v Česku skončila
Horníci vyvezli z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku symbolický poslední vozík s černým uhlím. Definitivně tak po téměř 250 letech skončilo dobývání černého uhlí nejen v ostravsko-karvinském revíru, ale i v celé České republice.
Za obsah na sociálních sítích mají být trestně odpovědní jejich manažeři, plánuje Španělsko
Španělsko má v úmyslu zakázat sociální sítě pro své občany mladší 16 let. Bude také od těchto platforem vyžadovat, aby používaly přísné nástroje pro ověřování věku, které nebude možné snadno obelhat. Připojí se tak k Austrálii, Francii a Dánsku, které už oznámily vlastní pravidla, která mají snížit negativní dopady sociálních sítí na děti. Zároveň chce Madrid zavést zákony, podle nichž by trestní odpovědnost za obsah sítí měli nést i manažeři firem provozujících sociální sítě.