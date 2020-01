Roušky by měli nosit nakažení. Ostatní před viry ochrání jen speciální respirátory

„Běžné papírové roušky chrání víc okolí před člověkem s rouškou, který by mohl být infekční, než daného člověka s rouškou před nakaženými kolem něj,“ řekl Maďar. Podle něj papírová rouška za pár desítek minut dýcháním zvlhne a zvýší se její propustnost. Musela by se proto pravidelně vyměňovat. „Jistá ochrana to je, lepší než nemít žádnou,“ dodal.

Rouška, nebo respirátor?

Ani ta nejlepší rouška se nevyrovná nejslabšímu respirátoru nejnižší filtrační třídy. Světová zdravotnická organizace dokonce uvádí, že při nesprávném použití mohou roušky riziko přenosu virem ještě zvýšit. Celý problém roušek a respirátorů je poměrně složitý, důležitá informace ale zní: pro ochranu před virovými onemocněními opravdu fungují jen respirátory filtrační třídy FFP3, částečně FFP2. Ideální variantou jsou ty s vydechovacím ventilkem.

Mezi rouškami a respirátory je několik zásadních rozdílů. Roušky mají zabránit průniku choroboplodných organismů zevnitř ven – jejich hlavním účelem je tedy ochránit okolí, nikoliv člověka, který je nosí. Testy těchto roušek nejsou povinné a netýkají se schopnosti ochránit člověka před jeho okolím.