Pravidla pro snížení rizika infekce koronavirem. Není těžké je dodržovat a mohou zpomalit epidemii

Dalton společně se dvěma kolegy vydal seznam kroků, jichž by se lidé měli v době začínající pandemie držet. Jde asi o pět desítek věcí, které není těžké dodržovat a mohou výrazně zpomalit šíření epidemie populací. Rozdělil je do čtyř oblastí podle míst, kde by se lidé měli těchto zásad držet.